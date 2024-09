Bagnaia a compris sa chute de Misano mais pas son manque de rythme

Le mystère de Misano n'est pas totalement résolu pour Pecco Bagnaia. Très confiant avant la course, l'Italien a mené les premiers tours avant de subir une baisse de rythme puis de pouvoir accélérer, pour finalement tomber sans comprendre pourquoi. Quatre jours plus tard, il reconnaît une erreur pour sa chute mais ne comprend toujours pas la brève perte de performance qu'il attribue encore à un manque de sensation avec l'arrière.

"Concernant ce qu'il s'est passé pour le rythme, c'est dur de dire quelque chose", a reconnu Bagnaia ce jeudi en conférence de presse au GP d'Indonésie. "En début de course, c'était très difficile d'attaquer, je n'avais pas une bonne sensation avec le pneu arrière. On a beaucoup discuté avec Michelin, on a essayé de travailler ensemble, comme toujours, pour développer et progresser ensemble."

"Concernant la chute, ce n'est pas la première fois que ça se produit. C'était de ma faute mais dès qu'on n'attaque pas si fort sur les freins et que la moto n'est pas en ligne, on peut plus facilement perdre l'avant. C'est une chose que l'on a déjà vue cette saison. C'était un dimanche étrange parce que je me sentais bien tout le week-end et qu'en course, j'ai eu beaucoup de mal à reproduire le même rythme que pendant les essais. C'est tout."

Selon Michelin, le problème temporaire qu'il décrit ne correspond pas à un potentiel souci de pneu mais le manufacturier français n'a pas encore dévoilé les conclusions de ses analyses.

Une approche inchangée

Pecco Bagnaia veut se relancer au GP d'Indonésie Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le zéro pointé du dimanche à Misano ne poussera pas Pecco Bagnaia à se montrer plus prudent, au contraire. Avec de nouveau un écart sur Jorge Martín à combler au championnat, le pilote Ducati promet de se montrer aussi incisif dans les deux prochains week-ends de course, avant de peut-être ajuster sa stratégie.

"Je vais avoir la même approche que toujours : attaquer, essayer d'être performant et essayer de gagner des courses. Actuellement, je suis à 24 points, ce n'est pas beaucoup mais ce n'est pas rien donc je pense que je dois encore me montrer agressif dans cette partie de la saison. Après ces deux courses, je changerai peut-être de stratégie mais pour le moment, je dois beaucoup attaquer."

Le GP d'Indonésie pourrait être le terrain de jeu idéal pour permettre à Pecco Bagnaia de se relancer. L'an dernier, il avait vécu un samedi difficile, avec une élimination en Q1 et la huitième place lors du sprint, mais il s'était imposé en partant 13e le dimanche, alors que Martín était tombé... "On est déjà concentrés sur ce week-end. Il a été bon l'an dernier – juste le dimanche mais on va reprendre ce que l'on a fait le dimanche et essayer d'être performants dans le reste du week-end."

"C'est une piste que j'aime, une piste un peu différente rapport à ce à quoi on est habitués en termes de grip", a-t-il ajouté. "Il y aura moins d'adhérence et il faudra s'y habituer aussi vite que possible, mais c'est une bonne piste. Je l'apprécie et j'espère que nous serons très rapides."