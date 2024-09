Jorge Martín se voit "plus mûr" et solide avant le sprint final

Jorge Martín a beau avoir quitté Misano avec la tête des mauvais jours, agacé par le dépassement musclé d'Enea Bastianini qui lui a coûté la victoire, il sait aussi qu'il a fait une excellente opération au championnat lors de ce remake du Grand Prix disputé sur la côte adriatique. Car alors que l'envie de gagner de Pecco Bagnaia transparaissait on ne peut plus clairement à l'entame du week-end, l'Italien voulant à tout prix laver l'affront subi lors du premier Grand Prix et aussi fêter son 100e Grand Prix en décrochant la 100e victoire de Ducati, sa chute a finalement apporté un nouveau rebondissement dans la course au titre.

Samedi, Martín avait vu son rival se rapprocher dangereusement au classement général, laissant penser que sa position de leader ne résisterait pas le lendemain. Et pourtant, il est reparti d'Italie avec 24 points d'avance, soit 20 de plus que la veille. Deux semaines plus tôt, il était arrivé sur le circuit Marco Simoncelli avec une marge de 23 unités. Alors, certes, il n'a plus gagné d'autres courses que des sprints depuis neuf Grands Prix, mais il sait de manière rationnelle que son bilan reste bon après Misano.

"Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai été un peu plus mûr sur la moto lors des deux dernières courses", a-t-il analysé au terme du week-end, lorsqu'il a été interrogé sur ce championnat qui n'a de cette de faire le yo-yo entre ses erreurs et celles de Bagnaia.

"Au début de la saison, j'ai l'impression que j'ai eu des problèmes que je ne reconnaissais pas et je tombais, comme au Sachsenring et à Jerez. Or, maintenant je pense qu'on a trouvé la solution. Le week-end dernier, j'ai fait le mauvais choix et j'ai perdu des points [en rentrant au stand pour changer de moto, ndlr], mais je ne tombe pas tellement, alors je suis content d'avoir trouvé une bonne base de réglages. Je connais très bien ma moto et j'ai le sentiment de pouvoir en contrôler les limites."

Le duel entre Pecco Bagnaia et Jorge Martín connaîtra-t-il une issue différente de celle de 2023 ? Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le championnat entre à présent dans un déplacement en Asie et Océanie qui sera aussi chargé que potentiellement décisif : avec cinq courses au programme des six semaines à venir, chacun sait que le champion pourrait bien avoir déjà été titré lorsque le paddock retrouvera l'Europe pour la finale de Valence. Alors les deux principaux candidats au titre cherchent à afficher un mental à toute épreuve, tous deux assurant apprécier tout particulièrement cette période si singulière de la saison.

"J'espère que j'arriverai à être super concentré en Indonésie et sur les prochaines courses afin de conserver cette avance, voire de l'augmenter", a fait savoir Martín. "J'ai vraiment hâte d'aller en Indonésie, j'aime vraiment cette piste. Si je dois retenir le positif d'ici, c'est que j'étais super confiant, j'ai amélioré mes qualifications, qui avaient été une interrogation lors des deux dernières courses, donc je suis revenu à mes performances normales. En termes de rythme, je suis parmi les meilleurs."

"Je me sens fort en vue de l'Indonésie. J'aime vraiment cette piste et aller là-bas, et je vais essayer de me focaliser sur mon pilotage. […] J'ai enfin repris un peu d'avance, on va essayer de l'augmenter encore, parce que j'ai le sentiment d'être un peu plus fort et que si je ne fais aucune erreur, je peux les battre."

Si Bagnaia assure aimer la pression qui s'intensifie à l'approche de la conclusion, Martín se veut lui aussi solide, même s'il n'a pas oublié que sa première lutte pour le titre, il y a un an, s'est soldée par une erreur à Valence : "J'essaye de réfléchir un peu moins et de piloter un peu plus. Il s'agit d'être concentré et ne pas penser au bruit qu'il y a autour. La pression sera toujours là et je pense que la meilleure façon d'éloigner cette pression, c'est de se concentrer sur le pilotage. Ce que je sais faire, c'est me battre sur une moto, alors je vais essayer de me concentrer là-dessus, parce que je ne suis pas vraiment un professionnel dans le fait de maintenir un haut niveau de pression."