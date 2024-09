Bastianini se défend : "Martín s'est jeté à l'intérieur"

Si Jorge Martín a soigneusement évité de polémiquer avec Enea Bastianini dimanche, son agacement était pour le moins palpable dans les moments qui ont suivi la course. Très loin de la campagne anti-grossièretés qui crée des remous en F1 actuellement, l'Espagnol a multiplié les jurons dans la cool room, après s'être déjà fait remarquer par un bras d'honneur en passant la ligne d'arrivée.

Plus tard, il a ostensiblement gardé le masque durant toute la conférence de presse. Estimant que l'attaque de son rival avait dépassé la limite, il s'est contenté de faire remarquer qu'il ne se gênerait pas pour adopter le même type de pilotage lors des prochaines courses, si nécessaire.

Bastianini, pour sa part, s'est défendu en expliquant n'avoir eu d'autre choix que de tenter le dépassement dans ce virage serré, au début du dernier tour de la course. Il avait au préalable déjà cherché l'ouverture, en vain. "Quand on a une chance de gagner, il faut le faire. Oui, c'était un peu à la limite mais c'était ma seule chance", indiquait le pilote Ducati à chaud.

Face à la controverse et aux avis outrés de quelques autres pilotes, Bastianini s'est expliqué un peu plus en détail face à la presse italienne. "J'ai vu que les secteurs 1 et 2 étaient les seuls dans lesquels je pouvais attaquer Jorge, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais à l'accélération à la sortie du virage 10 il prenait vraiment beaucoup de mètres d'avance, je n'y pouvais rien. C'était là ou rien", a-t-il argumenté, ajoutant qu'il avait tenté d'appliquer les leçons de son attaque manquée sur Pecco Bagnaia il y a deux ans : "Évidemment, j'ai repensé au dépassement de 2022, qui ne s'était pas bien terminé, et j'ai essayé d'y aller de façon plus décidée."

Mais le pilote italien a surtout fait remarquer que son adversaire n'était pas irréprochable. "Il y a plusieurs points de vue face à la situation. À mon avis, quand il a entendu le bruit, il s'est jeté à l'intérieur et je n'ai pas pu avoir la possibilité de manœuvrer", a-t-il ainsi pointé.

Puis, questionné sur le fait que Marc Márquez ait jugé la manœuvre sanctionnable du fait que Bastianini a lui-même dû poser ses roues hors piste pour terminer le virage, l'Italien a poursuivi : "Ça ne me surprend qu'à moitié, parce qu'au final je suis le seul avec Jorge à savoir comment ça s'est passé. Il sait qu'il a entendu le bruit [de ma moto] et qu'il a coupé la trajectoire, ce qu'il avait déjà fait à la sortie du virage 6 quand je voulais entrer dans la Quercia, il avait fermé et j'avais dû freiner. Si on veut parler de manœuvres à la limite, la sienne ne l'a pas moins été."

VIDÉO - Le dépassement polémique de Bastianini sur Martín à Misano

Chez Pramac, on défend bien entendu Jorge Martín, tout en se pliant à la décision de la direction de course. Celle-ci n'a pas souhaité ouvrir d'enquête sur la manœuvre et s'en est expliquée auprès des représentants de l'équipe lorsqu'ils ont demandé une clarification, dimanche après-midi. "Nous avons eu une conversation avec la direction de course. Ils ont dit que le dépassement était OK, qu'il ne dépassait pas la limite", a indiqué le team manager Gino Borsoi auprès du site officiel du MotoGP.

"Je ne suis pas à la direction de course, mais ils ont décidé de ne pas appliquer de pénalité à Bastianini et nous devons maintenant en tirer les enseignements. Nous savons que la limite est là et, si à l'avenir nous avons besoin de faire quelque chose comme ça dans le dernier tour, nous pourrons le faire, puisque c'est autorisé", a ajouté Borsoi, dans un discours identique à celui de son pilote.

L'ancien pilote modérait toutefois : "C'est difficile de dire quoi que ce soit quand on n'est pas sur la moto. Il faut que je revoie la vidéo pour pouvoir dire quelque chose de correct mais de mon point de vue, d'après ce que j'ai vu − et il faut que je revoie la vidéo avant de dire quelque chose de clair − à ce moment-là, c'était au-delà de la limite. Mais il faut que je regarde à nouveau."

"Ça n'est pas un drame, c'est comme ça. Nous sommes contents parce que nous sommes sur le podium et nous nous sommes à nouveau détachés de Pecco − je suis désolé pour lui", a ajouté le team manager. Jorge Martín a en effet quitté Misano avec une avance au championnat passée de sept à 24 points.