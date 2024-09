Johann Zarco sent que le top 10 "redevient possible"

S'il se satisfait d'être entré dans les points au GP d'Émilie-Romagne, Johann Zarco regrette d'y avoir manqué le résultat qu'il pensait être à sa portée, à savoir la 11e place. À cause de ce qu'il a qualifié de "deux erreurs", à savoir tarder à dépasser Jack Miller puis manquer de percuter Joan Mir, le Français a oscillé entre une bonne vitesse, signe des progrès que les pilotes Honda ont commencé à exprimer, et un manque d'aisance rendant la performance encore difficile à produire.

Zarco retient néanmoins qu'il a fait "une meilleure course" que ce à quoi il pouvait s'attendre et s'est trouvé en position de batailler, un fait suffisamment rare cette saison pour le rebooster avant d'embarquer pour l'Asie. Lui qui s'est senti fort dans les freinages à Misano, capable de réaliser plusieurs dépassements et même de remonter après qu'un passage hors piste l'a un temps relégué à la 18e place, il nourrit désormais l'espoir de poursuivre sur cette dynamique.

"Moi, j'aime bien la tournée [outre-mer], et j'ai envie de me battre pour prendre des points", prévenait-il dès dimanche en insistant avec niaque sur cette volonté d'être dans la bagarre. "J'ai eu du plaisir à pouvoir être avec les autres, y compris avec Miller même si je n'ai pas réussi à le passer tout de suite. Le passer à la fin pour avoir mon point de la 15e place, ça faisait plaisir parce que j'ai dû le bousculer pour passer. Ça faisait plaisir de se battre pour quelque chose. Donc, pour la tournée j'espère ça : être plus proche des dix premiers."

Un objectif qu'il pressent de nouveau possible à atteindre en arrivant ce jeudi à Mandalika, avec une Honda qui sera strictement identique à celle qu'il avait à sa disposition à Misano.

"Franchement j'aimerais bien me rapprocher de la dixième place, ça redevient possible", a-t-il insisté. "Nous sommes proches du maximum avec ce package, mais au moins, on peut se battre avec d'autres motos que les Honda. Ça rend tous les pilotes [Honda] plus optimistes et ça apporte une motivation supplémentaire en course."

"On va voir ce que l'on peut tirer de notre moto ici. Misano 2 a été très positif et j'espère qu'ici, avec différentes conditions de piste, je vais pouvoir saisir quelques opportunités et gagner des places, en qualifications comme en course. C'est mon plus grand espoir pour ce week-end. Clairement, il n'y a aucune évolution [sur la moto] entre Misano et l'Indonésie, mais on étudie toujours plus ce que l'on avait à Misano pour faire du mieux possible."

"Honda a accompli des progrès et c'est positif avant de partir pour les courses outre-mer, où j'espère qu'avec mon expérience et le fait d'apprécier ces circuits, je pourrai être proche du top 10", a ajouté Johann Zarco, qui compte apporter sa touche personnelle à cette tournée en Asie et Australie, théâtre l'an dernier de sa mémorable victoire. Il s'agira, à chaque fois, de rapidement s'adapter à des pistes peu fréquentées et atypiques, et en vieux roublard des Grands Prix, le Français se projette bien dans cet exercice.

Johann Zarco a regretté ses erreurs à Misano, mais aussi retenu ses belles bagarres. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Grâce à mon expérience, je pense que j'ai les moyens de grappiller un peu des places, par rapport à Misano où tout le monde était très métronome", a-t-il pointé. "Ici, tout le monde était très, très constant dans les chronos. C'est pour ça que c'était une course difficile. Mais j'espère qu'avec mon expérience et ma façon d'apprécier les [courses] outre-mer, je pourrai faire de bons résultats et être rapide."

C'est clairement sur ce point que mise le pilote tricolore, tout en sachant que si la piste indonésienne ne lui avait pas franchement réussi avec la Ducati, il a su inverser cette même tendance personnelle à Misano avec la Honda.

"Les conditions de piste étaient tellement parfaites à Misano que l'on pouvait pousser le matériel à la limite", a-t-il souligné jeudi à la veille des premiers essais. "Ici, on verra, sur un circuit différent, ce que l'on peut ressentir dans les virages rapides, où l'on en perdait moins que sur d'autres piste à Misano. En raison des conditions de piste, les autres pilotes seront peut-être moins réguliers, et pour moi c'est un avantage dont il faut essayer de profiter."

"L'an dernier, je ne pilotais pas très bien la moto ici, et c'était le cas aussi à Misano, où je ne pilotais pas bien la Ducati les années avant. J'espère donc faire mieux avec la Honda. J'ai un meilleur feeling, même si on ne peut pas vraiment comparer les possibilités de résultat. [...] Je suis bien curieux de voir où on peut se trouver par rapport aux autres. La piste ne sera pas parfaite comme à Misano pendant les trois jours. Elle va aller en évoluant, mais du coup ça peut être des opportunités à prendre dès le vendredi comme à Aragon, et voir si j'arrive à bien utiliser ça."

Qui dit tournée asiatique, dit aussi possibilité de Grands Prix très perturbés par la pluie. Si l'on peut penser que les conditions humides seraient favorables au pilote Honda compte tenu des problèmes de grip et d'accélération qu'il décrit avec la RC213V, lui assure qu'elles ne joueraient pas en sa faveur : "En fait, ça amplifie notre problème. C'est ce que j'ai découvert en roulant sous la pluie."

"Après, ça peut nous permettre de n'avoir qu'un seul problème, peut-être. Mais je me suis rendu compte de ça à Jerez, parce qu'en général dans ces conditions je fais la différence, surtout sur piste séchante, mais je n'ai pour l'instant pas fait de chrono sur la Honda [sous la pluie]. C'est là que je leur ai dit qu'il y avait un sérieux souci."

Chaque chose en son temps, donc. Pour cet enchaînement de cinq Grands Prix hors d'Europe, les pilotes Honda devront compter sur leur machine telle qu'elle est à ce stade de développement, sans nouveautés supplémentaires attendues compte tenu de l'agenda mais en exploitant les progrès qui ont commencé à se faire doucement sentir à Misano.

Avec Luca Bartolomeo et Vincent Lalanne-Sicaud