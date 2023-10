La victoire avec Aprilia, "une question de temps" pour Viñales

C'est d'un cri rageur empaqueté dans un large sourire que Maverick Viñales a commencé à commenter sa performance du jour en Indonésie, car encore une fois, il est apparu très proche de sa première victoire avec Aprilia mais n'a pas réussi à transformer l'essai.

Dès l'extinction des feux, il s'est installé dans la roue de Jorge Martín, leader très sûr de lui durant la première moitié de l'épreuve. Lancé sur un rythme effréné, le pilote Pramac comptait une seconde et demie d'avance au bout de cinq tours, puis deux et demie au dixième tour et jusqu'à trois secondes pleines quelques instants plus tard… avant de se faire piéger.

Ce leadership dont il a hérité, Viñales a tenté par tous les moyens de le transformer en victoire, cette victoire historique avec un troisième constructeur qu'on lui promet depuis son arrivée chez Aprilia il y a deux ans. Mais sa propre avance sur Pecco Bagnaia avait déjà commencé à se réduire et à huit tours de l'arrivée, l'Espagnol s'est fait avaler par un champion survolté.

S'ouvrait alors une autre phase de la course, dans laquelle Viñales a essentiellement cherché à sécuriser sa deuxième place, alors qu'hier, après avoir mené les huit premiers tours, il avait fini par sortir du trio de tête de la course sprint à cause d'un pneu arrière à l'agonie.

"Ce que j'ai essayé de faire dans les dix derniers tours, c'est de ne pas faire chauffer le pneu arrière, mais en gardant Fabio derrière, en freinant très tard", a-t-il expliqué. "J'ai vu Fabio reprendre une seconde en un tour, alors la seule pensée que j'avais en tête c'était que si jamais je faisais une petite erreur, il allait me passer et je n'aurais pas eu l'opportunité de le repasser. J'ai donc juste essayé de faire tous les freinages très correctement, de freiner tard et de stopper la moto sans lui permettre de me dépasser. Et dans le dernier tour, je me suis dit que si jamais je surchauffais mon pneu, ça irait, c'était le dernier tour !"

"Je pense que j'ai fait le bon choix en ralentissant un peu. D'autant que quand on est derrière quelqu'un, très proche, le pneu chauffe énormément et on le détruit. Il fallait que j'essaye de comprendre quelle était la limite et j'ai très bien compris quelle était la mienne en termes de chrono pour ne pas détruire le pneu, c'était le milieu des 1'31. J'ai réussi à maintenir Fabio derrière. Bien sûr, quand j'ai vu qu'il était [proche], j'ai commencé à freiner un petit peu plus tard et à stopper la moto un peu plus [fort] pour ne pas le laisser emmener de vitesse dans les virages et placer sa moto sur le côté pour freiner, et j'ai pu économiser un peu mon pneu arrière."

C'est déguisé en Batman que Maverick Viñales est monté sur le podium !

Réussir à contenir Fabio Quartararo, bien que le Français ait poussé fort après être revenu au contact dans les six derniers tours, c'était aussi le fruit de toute la gestion consciencieusement mise en place par Viñales depuis le départ. Seul pilote à avoir montré la capacité de suivre Martín à l'extinction des feux, il s'est refusé à imprimer un rythme aussi élevé que lui, voulant à tout prix éviter de revivre le revers du sprint.

"J'aurais peut-être pu suivre Jorge pendant cinq ou six tours, mais si j'avais essayé, mon pneu arrière aurait été fichu. Il fallait donc que je ralentisse. Je savais que la course serait très longue, on connaît notre objectif, alors je me suis juste concentré pour essayer de ne pas faire chauffer le pneu arrière et faire en sorte qu'il dure jusqu'au bout", a expliqué le pilote Aprilia au micro du site officiel du MotoGP.

"Hier, j'ai subi une énorme dégradation et aujourd'hui je ne voulais pas [que ça se reproduise], il fallait donc que je mène une course tout en contrôle. Heureusement, je suis très bien parti et j'ai eu une voie très dégagée pour être vraiment bon sur les gaz. C'est quelque chose avec lequel on est en difficulté ici."

"Ça viendra, j'en suis complètement sûr"

"On a donné le maximum avec ce qu'on avait", a voulu retenir l'Espagnol à l'heure du bilan, lui qui monte pour la troisième fois de la saison sur la deuxième marche du podium − en plus des deux troisièmes places obtenues en course sprint. "On doit s'estimer satisfaits. On a réalisé un très bon comeback après deux courses pendant lesquelles on n'a pas été en mesure de produire une bonne performance. Tout le week-end, je me suis senti formidablement bien avec la moto. Il y a de petites choses à améliorer pour essayer de se rapprocher des Ducati. Hier, j'ai subi la dégradation de mon pneu, et aujourd'hui aussi j'ai vu qu'ils en avaient un petit peu plus à la fin. J'essaye juste de comprendre ça, de travailler."

Comme à son habitude, Maverick Viñales cherche à adopter une approche constructive : "On veut toujours faire mieux, et la façon d'y arriver c'est d'essayer de mener des courses et de pousser la moto au maximum. En faisant cela, on peut comprendre un peu mieux où on se situe. Quoi qu'il en soit, ce week-end j'ai senti la moto à un très bon niveau et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment parce qu'on peut récolter beaucoup d'informations et c'est génial."

"Très fier du travail" réalisé avec son équiper, il garde le sourire. "Je savoure ce moment. Bien sûr, je veux absolument gagner mais c'est une question de temps, ça viendra. […] Je veux juste devenir ce que je veux devenir. Ça n'est qu'une question de temps avant de réussir à tout réunir."

"Il faut qu'on continue à travailler, qu'on enchaîne les bons week-ends, et ça viendra. Ça viendra, j'en suis complètement sûr", conclut le pilote espagnol.