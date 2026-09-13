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Warm-up - Bezzecchi devance Marc Márquez avant le GP de Saint-Marin

Marco Bezzecchi a signé le meilleur temps du Warm-Up du Grand Prix de Saint-Marin devant Marc Márquez et Diogo Moreira, à quelques heures de la course à Misano.

Téha Courbon
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Les pilotes se sont élancés pour les dix minutes du Warm-Up, dernière séance de roulage et de travail avant le Grand Prix de Saint-Marin. Les températures matinales étaient relativement basses, avec 23°C dans l'air et 21°C au sol.

Lire aussi :

La plupart des motos étaient équipées de pneus medium en vue de préparer la course de cet après-midi. Marco Bezzecchi signait le premier chrono compétitif en 1'33"344, avant d'être battu par Fabio Quartararo. Les Aprilia arbore une livrée spéciale blanche ce dimanche, en hommage à Gilles Villeneuve, et cette couleur a aussi été choisie par Gresini en référence aux motos de Marco Simonceccli.

Pecco Bagnaia, encore plus en difficulté que lors des précédentes manches depuis le début du week-end, remontait en deuxième position, à quelques millièmes de la Yamaha. Bezzecchi reprenait les commandes en 1'31"450, puis améliorait sa marque en 1'31"231.

Marc Márquez était sorti très tard de son box et avait mis un peu de temps à se mettre dans le rythme. L'Espagnol occupait la cinquième position et ne semblait pas chercher le chrono ce dimanche matin... ou peut-être que si : il prenait finalement le meilleur temps lors de sa dernière tentative, en 1'31"211.

Marco Bezzecchi reprenait finalement les commandes du Warm-Up en 1'30"835, avec 0"376 millièmes d'avance sur Marc Márquez et Diogo Moreira. Fabio Quartararo était cinquième, Johann Zarco 13e.

San Marino Grand Prix de Saint-Marin - Warm-Up

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

1'30.835

   167.565  
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 4

+0.376

1'31.211

 0.376 166.874  
3 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+0.413

1'31.248

 0.037 166.806  
4 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 6

+0.496

1'31.331

 0.083 166.655  
5 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.508

1'31.343

 0.012 166.633  
6 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.529

1'31.364

 0.021 166.595  
7 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.535

1'31.370

 0.006 166.584  
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 5

+0.675

1'31.510

 0.140 166.329  
9 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.782

1'31.617

 0.107 166.135  
10 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 7

+0.862

1'31.697

 0.080 165.990  
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+0.868

1'31.703

 0.006 165.979  
12 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.914

1'31.749

 0.046 165.896  
13 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 7

+1.066

1'31.901

 0.152 165.621  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+1.112

1'31.947

 0.046 165.538  
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.124

1'31.959

 0.012 165.517  
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+1.168

1'32.003

 0.044 165.438  
17 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 7

+1.320

1'32.155

 0.152 165.165  
18 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+1.323

1'32.158

 0.003 165.159  
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 7

+1.360

1'32.195

 0.037 165.093  
20 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 6

+1.478

1'32.313

 0.118 164.882  
21 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+1.593

1'32.428

 0.115 164.677  
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