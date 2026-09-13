Warm-up - Bezzecchi devance Marc Márquez avant le GP de Saint-Marin
Marco Bezzecchi a signé le meilleur temps du Warm-Up du Grand Prix de Saint-Marin devant Marc Márquez et Diogo Moreira, à quelques heures de la course à Misano.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Les pilotes se sont élancés pour les dix minutes du Warm-Up, dernière séance de roulage et de travail avant le Grand Prix de Saint-Marin. Les températures matinales étaient relativement basses, avec 23°C dans l'air et 21°C au sol.
La plupart des motos étaient équipées de pneus medium en vue de préparer la course de cet après-midi. Marco Bezzecchi signait le premier chrono compétitif en 1'33"344, avant d'être battu par Fabio Quartararo. Les Aprilia arbore une livrée spéciale blanche ce dimanche, en hommage à Gilles Villeneuve, et cette couleur a aussi été choisie par Gresini en référence aux motos de Marco Simonceccli.
Pecco Bagnaia, encore plus en difficulté que lors des précédentes manches depuis le début du week-end, remontait en deuxième position, à quelques millièmes de la Yamaha. Bezzecchi reprenait les commandes en 1'31"450, puis améliorait sa marque en 1'31"231.
Marc Márquez était sorti très tard de son box et avait mis un peu de temps à se mettre dans le rythme. L'Espagnol occupait la cinquième position et ne semblait pas chercher le chrono ce dimanche matin... ou peut-être que si : il prenait finalement le meilleur temps lors de sa dernière tentative, en 1'31"211.
Marco Bezzecchi reprenait finalement les commandes du Warm-Up en 1'30"835, avec 0"376 millièmes d'avance sur Marc Márquez et Diogo Moreira. Fabio Quartararo était cinquième, Johann Zarco 13e.
Grand Prix de Saint-Marin - Warm-Up
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|7
|
1'30.835
|167.565
|2
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|4
|
+0.376
1'31.211
|0.376
|166.874
|3
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|7
|
+0.413
1'31.248
|0.037
|166.806
|4
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|6
|
+0.496
1'31.331
|0.083
|166.655
|5
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|7
|
+0.508
1'31.343
|0.012
|166.633
|6
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|7
|
+0.529
1'31.364
|0.021
|166.595
|7
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|7
|
+0.535
1'31.370
|0.006
|166.584
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|5
|
+0.675
1'31.510
|0.140
|166.329
|9
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+0.782
1'31.617
|0.107
|166.135
|10
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|7
|
+0.862
1'31.697
|0.080
|165.990
|11
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|7
|
+0.868
1'31.703
|0.006
|165.979
|12
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.914
1'31.749
|0.046
|165.896
|13
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|7
|
+1.066
1'31.901
|0.152
|165.621
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|6
|
+1.112
1'31.947
|0.046
|165.538
|15
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|7
|
+1.124
1'31.959
|0.012
|165.517
|16
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|7
|
+1.168
1'32.003
|0.044
|165.438
|17
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|7
|
+1.320
1'32.155
|0.152
|165.165
|18
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|7
|
+1.323
1'32.158
|0.003
|165.159
|19
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|7
|
+1.360
1'32.195
|0.037
|165.093
|20
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|6
|
+1.478
1'32.313
|0.118
|164.882
|21
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|6
|
+1.593
1'32.428
|0.115
|164.677
|Voir les résultats complets
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