Warm-up - Marco Bezzecchi s'affirme avant la course

Les températures sont nettement plus clémentes ce dimanche à Assen, mais il faisait déjà 25°C pour le warm-up, et la température de la piste était mesurée à 29°C.

Pour les pilotes, il s'agissait d'une dernière courte occasion d'évaluer des pneus. Ils ont néanmoins été peu nombreux à s'aventurer à rouler avec le pneu tendre à l'arrière.

Pecco Bagnaia a vite pris le pouvoir, avant d'être délogé de la première place par le leader du championnat, Marco Bezzecchi. Bagnaia a repris la tête... et a encore été battu par Bezzecchi.

Les frères Márquez sont venus s'intercaler entre les deux Italiens, avec Álex devant Marc, mais Bagnaia est finalement remonté à la deuxième place, avant d'améliorer une nouvelle fois son temps sous le drapeau à damier, en restant deuxième. Discret dixième jusque-là, Ai Ogura s'est placé entre les deux futurs coéquipiers de l'équipe Aprilia officielle.

Après un sprint décevant, Bezzecchi a donc devancé Ogura et Bagnaia. Pedro Acosta a signé le quatrième temps devant Álex Márquez et Marc Márquez.

Fabio Di Giannantonio, Raúl Fernández, Joan Mir et Enea Bastianini ont complété un top 10 dont le poleman, Jorge Martín, a été exclu puisqu'il n'a pris que la 11e place. Il a devancé Fabio Quartararo.