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Warm-up - Marco Bezzecchi s'affirme avant la course

Marco Bezzecchi a réalisé le meilleur temps du warm-up au GP des Pays-Bas, devant Ai Ogura et Pecco Bagnaia.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Jack Miller, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
9

Les températures sont nettement plus clémentes ce dimanche à Assen, mais il faisait déjà 25°C pour le warm-up, et la température de la piste était mesurée à 29°C.

Pour les pilotes, il s'agissait d'une dernière courte occasion d'évaluer des pneus. Ils ont néanmoins été peu nombreux à s'aventurer à rouler avec le pneu tendre à l'arrière.

Pecco Bagnaia a vite pris le pouvoir, avant d'être délogé de la première place par le leader du championnat, Marco Bezzecchi. Bagnaia a repris la tête... et a encore été battu par Bezzecchi.

Les frères Márquez sont venus s'intercaler entre les deux Italiens, avec Álex devant Marc, mais Bagnaia est finalement remonté à la deuxième place, avant d'améliorer une nouvelle fois son temps sous le drapeau à damier, en restant deuxième. Discret dixième jusque-là, Ai Ogura s'est placé entre les deux futurs coéquipiers de l'équipe Aprilia officielle.

Lire aussi :

Après un sprint décevant, Bezzecchi a donc devancé Ogura et Bagnaia. Pedro Acosta a signé le quatrième temps devant Álex Márquez et Marc Márquez.

Fabio Di Giannantonio, Raúl Fernández, Joan Mir et Enea Bastianini ont complété un top 10 dont le poleman, Jorge Martín, a été exclu puisqu'il n'a pris que la 11e place. Il a devancé Fabio Quartararo.

Netherlands GP des Pays-Bas - Warm-up

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

1'31.955

   177.817  
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+0.002

1'31.957

 0.002 177.813  
3 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.228

1'32.183

 0.226 177.377  
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.274

1'32.229

 0.046 177.289  
5 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.311

1'32.266

 0.037 177.218  
6 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.339

1'32.294

 0.028 177.164  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.353

1'32.308

 0.014 177.137  
8 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.439

1'32.394

 0.086 176.972  
9 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 6

+0.503

1'32.458

 0.064 176.850  
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+0.573

1'32.528

 0.070 176.716  
11 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

+0.590

1'32.545

 0.017 176.683  
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 6

+0.640

1'32.595

 0.050 176.588  
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 7

+0.871

1'32.826

 0.231 176.148  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.945

1'32.900

 0.074 176.008  
15 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+0.956

1'32.911

 0.011 175.987  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.068

1'33.023

 0.112 175.775  
17 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+1.230

1'33.185

 0.162 175.470  
18 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+1.289

1'33.244

 0.059 175.359  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+1.301

1'33.256

 0.012 175.336  
20 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+1.379

1'33.334

 0.078 175.190  
21 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 7

+1.900

1'33.855

 0.521 174.217  
22 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 6

+2.976

1'34.931

 1.076 172.242  
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