Warm-up - Marco Bezzecchi s'affirme avant la course
Marco Bezzecchi a réalisé le meilleur temps du warm-up au GP des Pays-Bas, devant Ai Ogura et Pecco Bagnaia.
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
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Les températures sont nettement plus clémentes ce dimanche à Assen, mais il faisait déjà 25°C pour le warm-up, et la température de la piste était mesurée à 29°C.
Pour les pilotes, il s'agissait d'une dernière courte occasion d'évaluer des pneus. Ils ont néanmoins été peu nombreux à s'aventurer à rouler avec le pneu tendre à l'arrière.
Pecco Bagnaia a vite pris le pouvoir, avant d'être délogé de la première place par le leader du championnat, Marco Bezzecchi. Bagnaia a repris la tête... et a encore été battu par Bezzecchi.
Les frères Márquez sont venus s'intercaler entre les deux Italiens, avec Álex devant Marc, mais Bagnaia est finalement remonté à la deuxième place, avant d'améliorer une nouvelle fois son temps sous le drapeau à damier, en restant deuxième. Discret dixième jusque-là, Ai Ogura s'est placé entre les deux futurs coéquipiers de l'équipe Aprilia officielle.
Après un sprint décevant, Bezzecchi a donc devancé Ogura et Bagnaia. Pedro Acosta a signé le quatrième temps devant Álex Márquez et Marc Márquez.
Fabio Di Giannantonio, Raúl Fernández, Joan Mir et Enea Bastianini ont complété un top 10 dont le poleman, Jorge Martín, a été exclu puisqu'il n'a pris que la 11e place. Il a devancé Fabio Quartararo.
GP des Pays-Bas - Warm-up
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|7
|
1'31.955
|177.817
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|7
|
+0.002
1'31.957
|0.002
|177.813
|3
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+0.228
1'32.183
|0.226
|177.377
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|7
|
+0.274
1'32.229
|0.046
|177.289
|5
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|7
|
+0.311
1'32.266
|0.037
|177.218
|6
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|7
|
+0.339
1'32.294
|0.028
|177.164
|7
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.353
1'32.308
|0.014
|177.137
|8
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+0.439
1'32.394
|0.086
|176.972
|9
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|6
|
+0.503
1'32.458
|0.064
|176.850
|10
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|7
|
+0.573
1'32.528
|0.070
|176.716
|11
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|7
|
+0.590
1'32.545
|0.017
|176.683
|12
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|6
|
+0.640
1'32.595
|0.050
|176.588
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|7
|
+0.871
1'32.826
|0.231
|176.148
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|7
|
+0.945
1'32.900
|0.074
|176.008
|15
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|7
|
+0.956
1'32.911
|0.011
|175.987
|16
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|7
|
+1.068
1'33.023
|0.112
|175.775
|17
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|7
|
+1.230
1'33.185
|0.162
|175.470
|18
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|7
|
+1.289
1'33.244
|0.059
|175.359
|19
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|6
|
+1.301
1'33.256
|0.012
|175.336
|20
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|7
|
+1.379
1'33.334
|0.078
|175.190
|21
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|7
|
+1.900
1'33.855
|0.521
|174.217
|22
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|6
|
+2.976
1'34.931
|1.076
|172.242
|Voir les résultats complets
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