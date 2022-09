Warm-up - Martín et Quartararo dominent sur le sec, Márquez à la faute

Charger le lecteur audio

Après une journée de samedi marquée par des pluies diluviennes qui ont contraint à l'annulation des EL3 et au décalage des qualifications d'une heure, ce dimanche devrait se dérouler sans encombre du point de vue de la météo avec un soleil au beau fixe sur le circuit de Motegi.

Oublié, donc, le rythme trouvé sur le mouillé hier, aujourd'hui les pilotes vont devoir repartir de leurs réglages de vendredi pour être les plus compétitifs possible en course. Pour ce faire, ils ont disposé de leur dernière séance d'essais afin de peaufiner les ultimes modifications et choix, notamment pneumatiques. Ces 20 minutes n'ont pas été de trop après des changements de conditions radicaux d'un jour à l'autre, pour autant il s'agit des derniers Grands Prix avec ce format de warm-up puisque le programme changera l'an prochain.

C'est en tout cas sous un grand soleil que les pilotes MotoGP ont entamé leur séance, avec 22°C dans l'air et 37°C en piste. Aleix Espargaró a connu un faux-départ en s'arrêtant quelques mètres après son box à la suite d'un souci sur son Aprilia. Il est revenu sur ses pas pour changer de machine, tandis qu'en piste, le drapeau jaune était agité dès le premier tour. Tetsuta Nagashima, wild-card pour Honda, était à nouveau victime d'un problème technique.

Fabio Quartararo a réalisé le premier temps de référence en 1'46"409 devant Jorge Martín avant que celui-ci n'améliore son chrono. Le Français a rapidement repris l'avantage, tandis que Marc Márquez venait se placer au troisième rang, confirmant son rythme également sur le sec. Après sa pole position, l'Espagnol a toutes les cartes en main pour s'imposer aujourd'hui mais l'inconnu demeure concernant l'endurance de son bras sur 23 tours. Pour l'heure, le #93 était bel et bien aux avant-postes.

À la mi-séance, Quartararo menait toujours devant Martín et Márquez. Aleix Espargaró et Álex Rins complétaient le top 5, et Maverick Viñales, Jack Miller, Miguel Oliveira, Pecco Bagnaia et Marco Bezzecchi le top 10. Johann Zarco était 18e et Enea Bastianini 20e.

L'intégralité du plateau était en pneu dur à l'avant excepté Rins, qui avait opté pour le tendre, tandis qu'à l'arrière, une majorité de tendres était visible. Le reste des pilotes se partageait le dur et le medium.

Pol Espargaró est parti à la faute dans le virage 9. C'est la deuxième chute du week-end pour le pilote Honda, après son highside survenu lors des EL2 et qui avait contraint à un drapeau rouge.

Miller et Bagnaia sont remontés parmi les cinq premiers et, à quelques instants de la fin de la séance, Martín s'est emparé du meilleur temps pour deux dixièmes devant Quartararo et a conclu la séance avec un chrono de 1'45"085. L'Espagnol et le Français devançaient le duo Ducati Miller et Bagnaia. Ce dernier a donc pu se rassurer après des qualifications particulièrement compliquées. Zarco était neuvième.

Dans la dernière minute de séance, Marc Márquez a perdu l'avant dans le virage 9, précisément au même endroit que son coéquipier, et a été imité quelques instants plus tard par Marco Bezzecchi dans le virage 10. Tous deux se sont immédiatement relevés.

Le départ de la course sera donné à 8h, heure française.

MotoGP - Grand Prix du Japon - Warm-up