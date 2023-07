Yamaha dernier du championnat : Morbidelli pas surpris mais motivé

Yamaha a bouclé la première partie du championnat à la dernière place du classement des constructeurs. Certes, Honda n'a que sept points de plus et une moyenne générale qui n'inspire pas beaucoup plus de fierté, mais la marque d'Iwata paye son absence de victoire par rapport à sa rivale japonaise dans ce qui est devenu un duel de bas de tableau.

Aussi franc que son coéquipier quant à la situation peu glorieuse de Yamaha actuellement, Franco Morbidelli ne s'étonne pas que le constructeur soit mal classé, si loin de son niveau d'antan. "C'est juste le reflet exact de ce qui se passe lors de toutes les séances en piste et de chaque course, et ça ne nous surprend pas", a-t-il expliqué à Assen.

"On se concentre juste sur le fait de travailler pour améliorer cette situation. Je ne me laisse pas intimider par le fait de voir Yamaha à la dernière place au classement des constructeurs. Je suis juste plus concentré et motivé pour faire du meilleur boulot en tant que pilote afin d'être régulier, d'extraire le maximum et de pousser à la limite. C'est ce qu'on fait."

"On est derniers au championnat des constructeurs, mais sixièmes au championnat des équipes. On y a des points, donc ça veut dire que les deux pilotes font le maximum, ou presque, pour rapporter de bons points à l'équipe à chaque course, mais il est certain que la moto a besoin de progresser, et on le sait."

Sur les terres de sa dernière victoire en date, Yamaha a connu un week-end compliqué à Assen, à l'image de la tendance générale de ce championnat. Un week-end qui s'est terminé par une grosse chute pour Fabio Quartararo, qui avait néanmoins trouvé un léger soulagement lors du sprint en décrochant la troisième place, et un week-end éprouvant pour Franco Morbidelli, en manque de grip et de compétitivité générale des premiers essais jusqu'à l'arrivée de la seconde course.

Lui qui estime qu'à présent toutes les pistes sont des pistes Ducati, il ne s'étonne pas de la prise de pouvoir des Desmosedici sur un tracé historiquement favorable à Yamaha. "On essaye d'en faire plus pour rester à leur contact pendant les week-ends", a-t-il assuré. "Pour moi, il n'y a qu'une seule fois cette année où l'on a essayé de faire quelque chose d'extraordinaire. Sur les autres courses, on a réussi à extraire le maximum de la moto, mais on sait que pour être avec les Ducati il faut qu'on fasse plus que le maximum."

Morbidelli compte revenir de la pause en connaissant son avenir

Le pilote italien détaille aisément les zones perfectibles de la M1 : "Le moteur est clairement toujours un sujet. Il faut qu'on tire le maximum de puissance, mais de la meilleure façon et de la façon la plus utile, et c'est clairement le principal sujet. Mais l'aéro en est un autre, le grip mécanique aussi, l'électronique… [Il faut] beaucoup de choses pour combler notre retard. On travaille."

Il n'est pas moins réaliste au sujet de la part personnelle à accomplir, et continue de penser qu'il a bel et bien franchi un cap depuis la saison dernière. "À la moitié de l'année dernière, j'ai réalisé que si je voulais progresser et élever mon niveau, j'avais besoin de changer. Pas la moto, moi", a-t-il souligné.

"J'ai donc complètement chamboulé ma nature pour me montrer plus agressif. Ça signifie que je travaille plus dans ce domaine et j'ai commencé la saison avec une approche différente, dans le pilotage et dans le week-end en général. C'est ce qui a payé pour que je puisse extraire le maximum du potentiel de la moto, ou que j'en sois proche. L'année dernière, seul Fabio arrivait à l'extraire, et cette année j'y arrive aussi."

Franco Morbidelli espère connaître son avenir à la reprise du championnat

"On essaye de tirer le maximum des week-ends parce que je pense que c'est la meilleure façon d'obtenir le maximum de l'avenir", a expliqué le pilote italien, "en se concentrant sur le moment présent et en essayant d'exprimer notre meilleur potentiel. Et bien sûr, à la maison, les ingénieurs travaillent à fond pour franchir la prochaine étape, et la prochaine, et la prochaine encore."

"Les améliorations vont venir d'étapes, et non pas en les manquant. C'est ce que je crois, mais bon… Je ne sais même pas si je serai pilote Yamaha l'année prochaine !" a ajouté Franco Morbidelli.

Alors que son contrat court jusqu'à la fin de cette saison, il se savait jugé durant les Grands Prix qui précédaient la coupure du championnat et attend donc désormais de bientôt connaître son avenir. "Je pense et j'espère que, oui, on en saura plus sur mon avenir après la pause estivale", a-t-il assuré avant de quitter Assen.

Yamaha ayant émis le souhait d'aligner un pilote d'expérience la saison prochaine, les options sont très limitées pour le constructeur, d'autant que l'hypothèse Jorge Martín a pris du plomb dans l'aile ces dernières semaines. Moins en danger qu'il pouvait l'être lorsque les spéculations se multipliaient autour d'un possible transfert de Toprak Razgatlioglu (qui a finalement pris les devants pour renoncer), le nom de Franco Morbidelli a néanmoins été rapproché des équipes satellites Ducati que sont VR46 et Gresini Racing. Réponse après la pause, donc.

