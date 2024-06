Yamaha de retour à Valence pour un test avec Quartararo et Rins

Depuis le début de la saison, les essais menés par Yamaha en dehors des Grands Prix ont été très régulièrement troublés par de mauvaises conditions météo. La marque a ainsi vu son roulage limité lors de tests organisés grâce aux concessions à Portimão, à Barcelone puis à Valence, la semaine dernière, mais aussi lors du test collectif du Mugello, et elle n'a pu véritablement profiter que de la séance avec toutes les équipes à Jerez, et d'un roulage au Mugello après le GP de France.

Yamaha devrait enfin bénéficier d'un test dans de bonnes conditions ce vendredi, en retrouvant Valence neuf jours après sa dernière apparition sur le tracé qui accueillera le dernier Grand Prix de la saison. Cette fois, le risque de pluie est nul et on attend une température maximale de 27°C, ce qui permettra aux deux titulaires de l'équipe, Fabio Quartararo et Álex Rins, de véritablement travailler sur le développement de la moto.

Honda, qui dispose des mêmes libertés dans les tests grâce aux concessions, sera de son côté de passage sur le circuit de Valence la semaine prochaine avec Stefan Bradl, pour une journée d'essais.

Initialement, les deux marques japonaises avaient l'intention d'effectuer ces tests sur le MotorLand Aragón, qui fera son retour au calendrier du MotoGP à la fin de l'été, mais le circuit est en train de finaliser des travaux pour refaire la surface de la piste. Ils devraient se terminer entre cette semaine et la prochaine. Yamaha et Honda ont donc été contraints de revoir leurs plans.

À noter que Quartararo et Rins n'arriveront à Valence qu'en fin d'après-midi ce jeudi, après deux journées d'opérations promotionnelles à Londres pour Monster, sponsor principal de Yamaha en MotoGP. Mercredi, un roulage était organisé à Silverstone avec plusieurs ambassadeurs de la marque, dont Valentino Rossi, qui vient de disputer les 24 Heures du Mans pour la première fois de sa carrière, et Jonathan Rea, devenu pilote du constructeur en WorldSBK cette année.

Avec Germán Garcia Casanova