Yamaha voit Valentino Rossi très impliqué pour aider Morbidelli

Charger le lecteur audio

Les deux jours que Toprak Razgatlioglu a passés sur la M1 en début de semaine, lors d'un test privé organisé à Jerez, ont semblé lancer la silly saison du MotoGP. Le pilote turc, qui jouit d'une aura de star en WorldSBK et a mené Yamaha au titre il y a deux ans, a souvent soufflé le chaud et le froid par le passé quant à son désir de passer des dérivées de la série aux Grands Prix, mais il dit désormais en rêver et être prêt à l'envisager pour 2024.

LIRE AUSSI - Toprak Razgatlioglu se prend à rêver de MotoGP pour 2024

Toutefois, Yamaha n'a potentiellement qu'une seule place à proposer, celle qu'occupe actuellement Franco Morbidelli, dont le contrat arrivera à échéance à la fin de l'année. Depuis son arrivée à Austin cette semaine, Lin Jarvis n'a eu de cesse d'affirmer que conserver le pilote italien était la priorité du constructeur à l'heure actuelle.

Comment Morbidelli peut-il convaincre Yamaha de lui renouveler sa confiance ? En rééditant durablement des performances comparables à celle qu'il a produite en Argentine, où il a su revenir aux avant-postes et s'y maintenir tout le week-end jusqu'à décrocher deux quatrièmes places en course. "Idéalement, pour nous, nous voulons que Franky soit rapide sur le reste de la saison et qu'il maintienne la vitesse qu'il a affichée en Argentine", a encore répété Lin Jarvis vendredi au micro du site officiel du MotoGP.

Le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing n'est pas sans savoir, cependant, que les spéculations se multiplient sur les prétendants au remplacement de Morbidelli, qu'il s'agisse de la rumeur Razgatlioglu ou de celle, très active pendant l'hiver, de Jorge Martín. "Il y a différents candidats", a-t-il concédé, "mais je ne veux vraiment pas citer des noms à ce stade, ça ne ferait qu'ajouter de la spéculation et notre priorité est Franky."

Interrogé pour savoir si les négociations avaient commencé, avec Morbidelli ou tout autre pilote, Lin Jarvis a répondu, choisissant d'abord de contourner la question : "Je ne peux vraiment rien vous dire. Vous savez comment ce milieu fonctionne. Nous sommes toujours en contact avec tous les managers dans le paddock, on s'informe sur ce qui se passe, sur ce que sont les contrats et les options."

Puis le responsable britannique a ajouté : "Mais notre priorité est Franky et nous sommes en contact étroit avec Valentino [Rossi] lui-même. Nous avons passé pas mal de temps à parler avec Valentino la semaine dernière et il va essayer d'aider Franky, l'Academy aussi, en gros pour qu'il fasse ce qu'il a fait le week-end dernier, c'est tout. C'est tout ce qu'il doit faire, continuer à être rapide. Je pense qu'il en a la capacité et nous allons concentrer nos esprits là-dessus pour le moment."

Le mois dernier, déjà, Alessio Salucci assurait à Motorsport.com que "60% des efforts de l'Academy et de Vale personnellement" étaient dédiés à Franco Morbidelli, contre 40% pour les autres pilotes du groupe. "Ce n'est pas facile, mais je ne suis pas en mesure de répondre à la question de ce qui va pas pour lui. Ce n'est pas une seule chose, ce sont beaucoup de petites choses qui s'assemblent et que nous ne sommes pas en mesure de comprendre", ajoutait alors le responsable italien.

Quand Lin Jarvis pense-t-il que Yamaha aura pris sa décision ? "Hmm… quand nous serons prêts, c'est tout ce que je peux dire", a-t-il répondu, avant de repréciser la limite ultime que sera le mois de juillet. "Je pense que pour tout le monde, il faut que l'on ait les idées assez claires avant la pause estivale, parce que si c'est Franky, ce sera super et nous le reconfirmerons, mais si ça n'est pas Franky alors il aura besoin de le savoir parce qu'il faudra qu'il regarde ailleurs et nous devrons recruter quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de date limite, mais d'une manière générale disons avant la pause estivale − si nous pouvons l'appeler ainsi avec le Kazakhstan pile au milieu."