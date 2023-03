Rossi et VR46 consacrent "60%" de leurs efforts à Morbidelli

Charger le lecteur audio

Franco Morbidelli peut-il encore se relancer chez Yamaha ? La VR46 Riders Academy et son emblématique patron, Valentino Rossi, font en tout cas tout le nécessaire pour remettre le remettre sur les rails. Depuis son arrivée dans l'équipe Yamaha officielle, Morbidelli n'a en effet été que l'ombre de lui-même, avec une modeste septième place comme meilleur résultat, pendant que son coéquipier Fabio Quartararo jouait le titre sur une moto identique.

Après plus d'un an de performances décevantes, Morbidelli doit se relancer et peut profiter de sa place à part dans la VR46 Riders Academy, dont il a été le tout premier membre. Rossi l'a pris sous son aile et a toujours eu un lien particulier avec celui qui a été l'un de ses derniers coéquipiers en MotoGP, d'autant plus que leurs pères était proches et que celui de Morbidelli est aujourd'hui décédé. Rossi et VR46 consacrent donc des efforts important à la situation du pilote Yamaha avec un mystère à résoudre : quelle est la source de ses difficultés ?

"Sincèrement je ne sais pas, c'est la question que tout le monde se pose dans le paddock", a confié Alessio "Uccio" Salucci, responsable de VR46, qu'il s'agisse de l'équipe de course ou du programme de pilotes, auprès de l'édition espagnole de Motorsport.com. "Je peux vous dire une chose : 60% des efforts de l'Academy, et de Vale personnellement, sont concentrés sur Franco Morbidelli, et 40% sur les autres pilotes. Nous travaillons beaucoup avec lui."

"Ce n'est pas facile, mais je ne suis pas en mesure de répondre à la question de ce qui va pas pour lui. Ce n'est pas une seule chose, ce sont beaucoup de petites choses qui s'assemblent et que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. Nous espérons qu'il pourra être performant cette année. Mais maintenant, malheureusement je ne peux pas répondre."

Morbidelli va devoir "faire ses preuves" selon Yamaha

Franco Morbidelli

Le contrat de Franco Morbidelli avec Yamaha se termine en fin d'année et de gros progrès seront donc nécessaires pour assurer son avenir, d'autant plus que le constructeur songerait déjà à son remplacement par Alonso López, impressionnant l'an passé avec deux victoires et cinq podiums en 14 départs en Moto2, catégorie dont l'Espagnol sera l'un des favoris cette année. Mais Morbidelli conserve ses chances s'il parvient à prouver sa valeur à Yamaha.

"Il va être fondamental et important pour lui de faire ses preuves et d'être rapide car nous savons tous ce dont il est capable", a déclaré Mario Meregalli, team manager de l'équipe Yamaha, au site officiel du MotoGP. "L'année dernière, à Sepang, il a réalisé une très bonne performance et c'est ce que nous attendons de lui pour cette saison."

Le dirigeant a perçu des progrès au cours des tests de pré-saison : "Je le vois plus agressif. Il a une longue liste de devoirs. Il s'agit juste d'évaluer des pièces actuellement. J'espère vraiment le voir dans une position dans laquelle il doit être."

Avec Léna Buffa