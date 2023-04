Zarco agréablement surpris d'avoir "changé la donne" à Austin

Charger le lecteur audio

Johann Zarco abordait le Grand Prix des Amériques sans réel optimisme, au lendemain d'une course sprint conclue hors du top 10 et pendant laquelle sa Ducati ne lui donnait pas les sensations qu'il espérait. L'épreuve texane a finalement été une bonne surprise pour le pilote Pramac.

Zarco a su éviter les incidents du premier tour, ce qui lui a permis de passer de la neuvième à la septième positions. Les chutes de Jack Miller et Pecco Bagnaia lui ont fait gagner deux places supplémentaires mais il n'a pas pu contenir Maverick Viñales, Miguel Oliveira puis Brad Binder, avant de profiter d'une erreur de ce dernier.

De retour au septième rang, il n'a pas pu se confronter à Marco Bezzecchi en fin de course mais se satisfait de ce résultat supérieur à ses attentes, au terme d'un week-end où il a tout le temps été en délicatesse.

"J'ai pris un moins bon départ [que samedi] mais dès le deuxième virage, j'ai bien pu m'insérer à la corde", a expliqué Zarco sur Canal+ après l'arrivée. "Martín est parti à l'extérieur, il est revenu et il a emmené Álex Márquez, c'était chaud. Ensuite, j'ai vu Aleix [Espargaró] qui faisait des étincelles. Ça sentait bizarre derrière lui. Je voulais l'attaquer mais je n'ai pas pu, et il est tombé – problème technique ou lui aussi sa moto qui est restée basse [comme Zarco lui-même samedi, ndlr], je ne sais pas."

"Après ça, je suis resté bien concentré et à un moment de la course, à partir de cinq ou six tours, j'ai vraiment eu ce feeling que je n'avais pas eu du week-end : une belle accroche à l'arrière, la moto qui se contrôlait bien dans les virages. J'ai pu faire un bon rythme et dessous des 2'04, ce qui était même mieux que ce que je pensais avant la course. C'est là que j'ai pu tenir ce rythme et tenter de rattraper Bezzecchi. Les Aprilia l'ont fait à ma place. Je suis content, ça fait neuf points, c'est bien. Sur un circuit si difficile, je prends."

Depuis qu'il pilote des Ducati, Johann Zarco n'avait jamais fait mieux qu'une neuvième place à Austin, un circuit très difficile à ses yeux. Les points engrangés dimanche ont donc tout pour le réjouir, et il y voit le signe que son travail l'a mené dans la bonne direction après un samedi décevant.

"C'est bon pour moi", a résumé le Français lors de sa rencontre avec les journalistes. "Selon moi, cette piste est la plus exigeante et j'ai eu de bonnes sensations en course, comme je le voulais. Je ne m'attendais pas à trouver ces sensations. J'étais un peu inquiet que ça soit très dur mais heureusement, avec moins de température ambiante, j'ai pu conserver une certaine marge. Le rythme en 2'04 était bon, j'étais content d'être dans ce rythme mais Viñales et Oliveira en avaient un peu plus."

"Je suis assez content qu'entre le samedi et le dimanche, j'aie pu faire une course différente. Il y a eu de bons progrès entre le samedi et le dimanche, et ça me motive beaucoup pour les prochaines courses. Il y a eu beaucoup de chutes [dimanche], c'était une opportunité à saisir. Quand tu vois les pilotes tomber devant toi, tu te dis 'reste concentré, tu fais déjà mieux que ce que tu attendais donc prends ce que tu peux'."

"J'ai été tenace pour aller chercher ce qu'il y avait de mieux à chercher", a résumé Zarco. "La cerise sur le gâteau aurait été la sixième place et les dix points, mais dix ou neuf points, le job avait déjà été fait. J'ai encore été opportuniste parce qu'il y a clairement eu quelques chutes, mais c'est signe que c'est difficile pour tous, même Pecco [Bagnaia] qui domine et se fait parfois avoir. Les sensations étaient meilleures."

"Sur les sensations [de samedi], je n'aurais jamais pu faire la course que j'ai faite [dimanche]. Entre samedi et dimanche, il y a une évolution. [...] C'est bon signe de quand même pouvoir changer la donne d'un jour à l'autre."