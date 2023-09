Zarco mise sur le faible grip : "J'aimerais avoir un avantage"

Le circuit de Buddh que les pilotes vont découvrir à partir de vendredi a été très peu utilisé depuis qu'il a accueilli la Formule 1 pour la dernière fois, il y a dix ans. Même si plusieurs virages ont été modifiés pour les adapter au MotoGP, les pilotes s'attendent à de premiers essais sur un asphalte très poussiéreux, qui devrait offrir une adhérence limitée tout au long du week-end. Johann Zarco pense que cette situation pourrait tourner à son avantage.

"La piste semble intéressante", a commenté le Français après avoir découvert le circuit ce jeudi. "Je suis curieux de voir les sensations demain. L'adhérence ne sera peut-être pas fantastique, c'est normal, on doit mettre de la gomme sur la piste. Je pourrai peut-être avoir un avantage. Quand il n'y a pas beaucoup d'adhérence, je suis habitué à me sentir moins mal que les autres donc j'aimerais avoir un avantage ici."

Pourquoi ces conditions pourraient-elles favoriser Zarco ? "C'est difficile à dire", a reconnu l'intéressé, livrant néanmoins une explication : "Il semble que j'utilise moins la moto avec l'angle maximum, ou que je ne suis sur l'angle maximum que pour tourner rapidement, puis je relève [la moto] et je repars. Quand il y a beaucoup d'adhérence, il faut utiliser ce grip sur l'angle et je le fais un peu moins."

Ce manque d'adhérence pourrait néanmoins compliquer les dépassements dans les deux courses, puisque sortir de la trajectoire risque de s'avérer très pénalisant : "Il y a des endroits où on peut tenter une manœuvre. J'ai juste un peu peur qu'avec la gomme que l'on déposera, ce soit un peu sale hors trajectoire. Plus on roulera, mieux ce sera, mais on n'aura peut-être une trajectoire que d'un ou deux mètres et ce sera peut-être compliqué par rapport à d'autres tracés."

L'ambition affichée par Johann Zarco pour le GP d'Inde démontre en tout cas qu'il reste totalement concentré sur la campagne 2023 malgré son départ annoncé pour LCR la saison prochaine. Il ne cherche pas encore à observer le comportement des Honda en piste. "J'attends le mardi à Valence [jour du test officiel, ndlr], c'est suffisant", a-t-il assuré, se réjouissant de ne pas avoir été écarté par Ducati du travail de développement au cours du test de Misano : "Je suis content d'avoir testé des choses le lundi, j'ai essayé des choses sur la Ducati."

"Gigi [Dall'Igna, directeur général de Ducati] a vraiment eu une bonne mentalité sportive pour continuer à travailler sur ça. Il y a avait des pilotes blessés qui ne roulaient pas, mais j'étais vraiment satisfait d'être impliqué là-dedans et de voir que mes commentaires restaient importants pour eux. Le prochain chapitre avec Honda sera intéressant avec toutes les informations que je peux donner."

Zarco ne voit pas de gros danger sur le circuit

Johann Zarco a découvert le circuit de Buddh à vélo

Johann Zarco a également évoqué la sécurité sur le circuit de Buddh et comme de nombreux pilotes, il s'est montré rassurant après sa première observation, ne jugeant pas les dégagements plus dangereux que sur d'autres pistes.

"Je veux faire un tour du circuit [à pied] parce que je veux voir comment sont les virages, j'ai juste fait du vélo pour le moment. Ça semble intéressant, cette longue ligne droite est vraiment impressionnante. On commente beaucoup ce dégagement au bout de la longue ligne droite, ça pourrait clairement être un peu plus grand. Si on a vraiment un problème et qu'on n'a pas de freins, ou qu'on a un blocage à l'avant sous la pluie, ça peut être un souci."

"Mais si on réfléchit comme ça, il y a beaucoup de pistes en Europe, ou même au Texas, qui peuvent être limites si on prend en compte le fait de ne plus avoir de freins. On ne peut pas dire que c'est plus dangereux ici. Ça paraît bien meilleur que ce que l'on attendait. On verra, je suis content de découvrir une nouvelle piste."