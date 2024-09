Zarco : "Encore mieux que ce à quoi je m'attendais"

Lancé dans la tournée extraeuropéenne avec la ferme intention de se rapprocher du top 10, Johann Zarco est dans les temps dès ce vendredi au Grand Prix d'Indonésie. Après avoir passé la séance matinale aux avant-postes, occupant brièvement la tête avant de terminer cinquième, il n'est pas passé loin dans l'après-midi d'arracher une qualification directe pour la Q2. Seuls 86 petits millièmes lui ont manqué pour y parvenir.

Les performances du Français, mais également des autres pensionnaires du clan Honda, confirment que la machine japonaise est en net progrès et qu'elle est à l'aise sur le tracé de Mandalika. Un constat qui s'inscrit dans la continuité de qui a été observé à Misano, Johann Zarco confirmant à quel point les récentes évolutions apportées à la moto portent leurs fruits.

"On a beaucoup amélioré le turning et la stabilité dans les virages rapides, ce qui aide beaucoup", rappelle-t-il. "C'était bien à Misano, les évolutions étaient bonnes là-bas, on a fait des bons progrès, mais tout le monde était trop bon à Misano. Le circuit était parfait donc tous les pilotes se sentaient bien. Ici, la piste n'est pas aussi bonne qu'à Misano et je savais que l'on pouvait avoir une meilleure opportunité de se battre pour la Q2 et de décrocher une bonne position."

"On a de meilleures choses [sur la moto] donc on peut essayer différents réglages. Après, il nous faut un petit peu de temps parce qu'en changeant de circuit, il y a toujours de l'adaptation à faire. Mais ce matin j'étais surpris d'être performant, peut-être parce que l'avant de la moto est bon ici. Peut-être que les autres motos tournent trop bien et n'ont pas ce feeling à l'avant, alors que pour nous c'était bien."

La base est bien meilleure qu'au début de l'année.

Johann Zarco confirme les progrès de Honda. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dans cette situation, pas question d'émettre une once de déception en terminant aux portes du top 10. Le Français veut poursuivre sur sa lancée et il est d'ailleurs très agréablement surpris par le niveau qu'il a affiché tout au long de ce vendredi.

"C'était encore mieux que ce à quoi je m'attendais, donc c'est assez cool, et j'espère pouvoir reproduire cette performance demain et même faire encore mieux pour avoir une chance de faire une bonne course sprint", explique-t-il. "On a la même moto qu'à Misano et on doit maintenant travailler davantage sur ce qui est un peu une nouvelle moto."

"On est tellement loin de la moto de tête qu'il nous faut passer par cette phase de développement et accepter que l'on n'a pas le temps de faire des petites modifications et de travailler beaucoup sur le feeling, parce que pour le moment, on essaie de trouver la base. Aujourd'hui, la base est bien meilleure qu'au début de l'année, c'est bien pour nous."