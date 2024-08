Zarco premier pilote Honda en qualifications et en sprint samedi

Premier pilote Honda en qualifications samedi avec un seizième chrono qui l'a placé sur la même ligne qu'Augusto Fernández et Fabio Quartararo et devant une septième ligne 100% Honda composée de Marini, Mir et Nakagami, Johann Zarco a connu un sprint à la fois difficile et rassurant compte tenu de la tournure qu'ont pris les premiers mètres de course.

Dès le départ, la chute de Franco Morbidelli compromettait en effet l'abord du premier virage du Français et imposait de la prudence à celui-ci. Perdant l'avantage de sa position sur la grille par rapport aux autres représentants Honda, Zarco a ensuite dû s'employer à rouler et dépasser pour atteindre son objectif de maintien de ce statut symbolique de premier pilote du constructeur sur la ligne d'arrivée ; objectif qu'il a atteint au terme des dix tours, en concluant à la 14e place, à deux dixièmes de la 12e position.

"Je pense que c'était une bonne journée de performance par rapport à ce que nous pouvons viser", estime Zarco. "Je suis heureux du temps au tour en qualifications mais frustré que le chrono ait l'air bon mais que la position soit toujours super éloignée", poursuit-il, conscient du niveau de compétitivité de la grille.

"En course, j'ai dû faire attention au premier virage quand Morbidelli a perdu le contrôle et heurté Bezzecchi. J'y ai perdu du temps et toutes les Honda m'ont doublé, ainsi que Gardner, donc j'étais presque dernier, seul Raúl [Fernández] a pris large et était derrière moi. J'ai essayé de reprendre la position. Je suis parvenu à avoir une meilleure vitesse que les autres Honda et je pouvais les rattraper et les dépasser assez bien. Même dans le dernier tour, j'ai eu l'option d'attaquer Augusto [Fernández], donc ce sont les choses positives."

Zarco pense que l'application de ce style de pilotage lors de la course longue de dimanche peut offrir des points à l'arrivée et a cet objectif en tête pour le Grand Prix.

"Il s'agit d'un long circuit, où l'on perd encore plus de temps car on a une plus grande différence avec les autres. Il semble que j'ai fait un petit pas en avant en termes d'adaptation sur la moto et sur ce circuit, où les pneus chutent, il semble que ça puisse être un avantage pour moi. J'espère donc avoir demain une opportunité de prendre des points en contrôlant bien le pneu quand il chutera après la mi-course", détaille-t-il, avant de poursuivre en expliquant que les pilotes Honda ont fondamentalement besoin de progrès, pas forcément individualisés.

"On n'a pas exactement le même style, mais quand la moto progresse, elle doit de toute progresser d'une façon. Les seuls progrès que l'on peut faire avec différents styles de pilotage, au final, est de faire une bonne moto pour tout le monde, comme la Ducati !"

Les pilotes d'usine utilisent ce week-end une nouvelle spécification moteur en Grande-Bretagne, dont n'est pas équipé Zarco. "Non, pas encore", reconnaît-il. "C'est un choix et pour le moment nous sommes toujours sur un moteur différent. Je ne sais pas quelle amélioration je peux obtenir de ça mais j'espère qu'il y en aura."