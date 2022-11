Zarco "un peu déçu" mais pas démoralisé pour la course

Charger le lecteur audio

Johann Zarco débutera le dernier Grand Prix de la saison depuis la troisième ligne, après avoir signé le neuvième temps en qualifications. Une meilleure performance était peut-être possible pour le pilote Pramac mais il n'a pas réussi à augmenter autant son rythme que les autres pilotes dans cette séance, qu'il a conclue sur une chute au virage 6.

"Il n'y a pas eu de problème", a assuré Zarco. "Les autres étaient trop rapides, c'est le souci la plupart du temps ! [rires] J'ai eu un peu moins d'adhérence à l'arrière que ce matin et je n'ai pas pu rouler facilement en 1'30. J'ai presque reproduit le temps de ce matin mais vous avez vu que ce n'était pas suffisant."

"Je n'ai pas pu passer sous la barre des 1'30 et ça m'a coûté beaucoup de positions pour le départ demain", a précisé le Français. "J'ai eu une petite chute au virage 6, rien de dramatique, ça fait partie du jeu quand on essaie de rouler un peu plus vite partout. J'ai perdu l'avant sur des bosses."

"Je suis un peu déçu d'être passé à côté des 1'29 qui m'auraient mis en première ligne mais j'ai eu de bons EL3 et de bons EL4, je peux espérer de bonnes choses en course. Je dois vraiment être aussi fort que possible au début parce qu'après, j'aurai de bonnes chances pour les 27 tours."

Après deux Grands Prix gâchés par des positions perdues au départ, Zarco ne sait pas véritablement à quoi s'attendre dimanche : "Vu ce que j'ai vécu lors des deux dernières courses, je suis presque prêt à tout !". Pour briller, il aura besoin d'un bon envol et garde l'espoir de remonter dans le classement dès le premier tour, ce qu'il n'a pourtant jamais réussi cette année.

"On doit un peu renverser la situation des deux dernières courses, pas pour avoir moins d'hésitation, mais pour gagner quelques places et au moins ne pas en perdre. Si je peux le faire, je pense que je pourrai avoir une bonne course."

Pecco Bagnaia a aidé Johann Zarco à regagner son garage en EL3.

Ducati attendra probablement de la prudence de la part de Johann Zarco au départ, puisqu'il s'élancera juste derrière Pecco Bagnaia, qui doit assurer au moins deux points pour décrocher le titre mondial. Après avoir compté sur l'aide de l'Italien en EL3, en s'appuyant sur sa moto pour regagner son garage en fin de séance, il espère cette fois se tenir éloigné de la Ducati officielle autant qu'il le pourra, et si possible en étant vite devant elle.

Zarco a reconnu avec humour qu'il n'appréciait pas véritablement d'être qualifié si proche de Bagnaia : "C'est clair, je l'ai dit à dit à Dall'Igna : 'Merci les gars !' [rires] Il est plus en position d'assurer et moi concentré pour faire ce qu'il faut, bien partir et si je peux vite être devant lui, en tout cas ça va me faciliter la course, c'est sûr."

Le holeshot device avant retiré pour les tours lancés

Johann Zarco va disputer ce Grand Prix sans la totalité du variateur de hauteur à l'avant, qu'il était le seul du plateau à pouvoir encore utiliser pendant un tour lancé. Cette évolution du système déjà présent au départ a été lancée par Ducati cette année mais interdite pour 2023, et tous les pilotes de la marque, qui ne percevaient pas de réel bénéfice, l'avaient déjà retiré à l'exception de Zarco.

Afin de se préparer à ce changement, il est revenu à la configuration de base, qui sera autorisée l'an prochain : un dispositif uniquement utilisable à l'avant au départ, celui à l'arrière pouvant toujours être enclenché à tout moment.

"Après avoir fait des analyses, on a vu que je ne pouvais pas vraiment en profiter, même après toute une saison de travail dessus. On s'est dit que c'était mieux que j'aie [la même moto] que les autres, aussi pour me préparer un peu pour l'an prochain. Je disais que j'aurais le temps de me réhabituer pendant les essais mais on est repassés sur [la moto] normale pour retrouver des sensations différentes sur l'avant."

"À l'avant, ça donne un gros avantage au départ et on l'a [toujours]", a souligné Zarco. "Quand on roule, ça rend la moto un peu différente. Je voulais le conserver, parce que c'était bien de le développer avec Ducati, mais sachant qu'on ne l'aurait pas l'an prochain, on a décidé [de ne plus l'utiliser]."