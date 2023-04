Nojiri vainqueur à Fuji, Lawson pénalisé

Charger le lecteur audio

Après Liam Lawson, c'est au tour de Tomoki Nojiri de s'imposer ce week-end en Super Formula, sur la piste de Fuji. Auteur de la pole position, le double champion en titre a résisté à Toshiki Oyu au départ avant de se faire déborder en début d'épreuve, mais la salve d'arrêts au stand lui a permis de reprendre l'avantage de justesse.

Course 1 : Liam Lawson s'impose dès ses débuts en Super Formula

Un temps menacé par Oyu par la suite, Nojiri a néanmoins remporté sa neuvième victoire en Super Formula. Oyu, lui, a dû faire un deuxième arrêt en raison de ce qui semblait être une crevaison lente et a fini dernier. C'est Sho Tsuboi qui a hérité de la deuxième place devant Kenta Yamashita.

Tomoki Nojiri en piste à Fuji, où il a signé une deuxième place puis une victoire, avec deux pole positions à la clé

Liam Lawson était troisième sous le drapeau à damier, mais le podium lui a échappé en raison d'une pénalité de cinq secondes pour ne pas avoir respecté la procédure de Safety Car, et il a été classé cinquième. Il semble que le protégé de Red Bull ait ralenti les voitures derrière lui afin que les mécaniciens du Team Mugen aient le temps de changer les pneus de Nojiri puis les siens.

"J'étais déçu de la pénalité", a déclaré Lawson. "Le leader accélérait, ralentissait, accélérait, ralentissait, et cela de manière vraiment agressive ; c'est pareil que ce que j'ai fait. Je faisais attention [à l'écart avec sa voiture], mais le leader était si erratique à accélérer et à freiner que je laissais la moitié de l'écart involontairement. Alors je ne comprends pas pourquoi j'ai été pénalisé, et pas lui. Mais j'imagine que les règles sont les règles."

Giuliano Alesi, pour sa part, a encore une fois été contraint à l'abandon, envoyé en tête-à-queue par Kakunoshin Ota.

La victoire de Tomoki Nojiri lui donne les commandes du championnat avec 41 points devant Liam Lawson (27), Ritomo Miyata (18), Sho Tsuboi (15), Ryō Hirakawa (11) et Kenta Yamashita (11).

Propos recueillis par Jamie Klein