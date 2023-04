Liam Lawson s'impose dès ses débuts en Super Formula

Charger le lecteur audio

Débuts réussis pour Liam Lawson ! Qualifié troisième sur la piste de Fuji pour sa première course en Super Formula, le pilote Mugen a doublé la TGM de Toshiki Oyu après une intervention de la voiture de sécurité avant de s'installer derrière le poleman Tomoki Nojiri, son coéquipier au sein de l'écurie japonaise.

Lawson a pris deux secondes de retard sur Nojiri dans les tours suivants, mais a réduit l'écart à une seconde au moment où il a effectué son arrêt au stand ; l'undercut lui a permis de mettre la pression sur son adversaire, puis de le dépasser grâce à ses pneus en température.

Le Néo-Zélandais a ensuite creusé un écart de cinq secondes à l'avant du peloton ; sa victoire a été mise en danger par une nouvelle apparition de la voiture de sécurité à la suite d'un accrochage entre Giuliano Alesi et Nirei Fukuzumi, mais les débris n'ont pu être déblayés à temps pour relancer la course avant le drapeau à damier.

Liam Lawson au volant de sa monoplace du Team Mugen

Envoyé au Japon après deux saisons de Formule 2 où il a remporté cinq Courses Sprint, Lawson est le premier représentant du Red Bull Junior Team à s'imposer dans la catégorie reine nippone depuis Pierre Gasly, et tout simplement le premier pilote à gagner pour ses débuts dans l'Histoire moderne de cette compétition, c'est-à-dire depuis 1996. Derrière Lawson et Nojiri, Ryō Hirakawa complétait le podium, suivi par Naoki Yamamoto et Ritomo Miyata.

"Il me reste beaucoup à apprendre et à améliorer", déclarait Lawson à l'issue des qualifications. "Une fois le premier week-end fait, j'aurai une meilleure idée d'où nous nous situons. Une séance qualificative ne suffit pas à avoir la certitude que je courrai aux avant-postes [toute la saison]." C'est en tout cas un bon début, à confirmer ce dimanche sur la même piste pour celui qui rêve encore d'atteindre la Formule 1 avec la marque au taureau.