Alpine démarre sa dernière saison au pied du podium mais déplore des "erreurs"

L'ouverture de la saison du championnat du monde d'endurance aux 6 Heures d'Imola ce week-end a vu l'Alpine n°35 (António Félix da Costa/Charles Milesi/Ferdinand Habsburg) signer la quatrième position pour la première sortie de l'A424 en configuration 2026. En revanche, l'épreuve a été bien plus compliquée pour la n°36.

Présente en Hyperpole et partie depuis la septième place, l'Alpine pilotée au départ par Habsburg a mis à profit ses pneus tendres pour s'offrir rapidement le scalp de la Toyota n°7 et de la Peugeot n°94. La première neutralisation de la course offrait l'occasion à la marque française d'ajuster la stratégie, permettant d'assurer sa place dans le groupe de tête.

Finalement, en dépit de conditions un temps piégeuses, c'est donc au quatrième rang - derrière les Toyota et la Ferrari n°51 - que l'Alpine frappée du numéro 35 allait franchir la ligne d'arrivée, à 18 secondes du podium.

De son côté, la n°36 (pilotée par Frédéric Makowiecki, Jules Gounon et Victor Martins) a connu une épreuve bien moins aisée avec un départ et une arrivée en 11e position, payant entre autre l'absence d'arrêt lors de la première neutralisation ou encore un drive-through pour une infraction sous Virtual Safety Car.

"C'est un début de saison satisfaisant, avec une quatrième place encourageante pour notre nouveau package dès sa première course", a réagi Nicolas Lapierre, le directeur sportif d'Alpine.

L'Alpine A424 n°36 lors des 6 Heures d'Imola. Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Nos six pilotes ont tous affiché un bon rythme, mais nous avons commis de petites erreurs qui nous coûtent potentiellement un résultat encore meilleur. Cela fait toutefois partie de l'apprentissage. L'essentiel est que nous avons une base solide et que nous avons clairement identifié les points à améliorer au plus vite."

"C'est une entame de saison encourageante", a pour sa part retenu Philippe Sinault, le directeur de la structure. "Dès notre arrivée à Imola, la voiture s'est montrée bien équilibrée et nous avons mis chaque séance à profit pour préparer la course."

"Nous avons fait le choix d'être agressifs dans notre approche, notamment en travaillant presque exclusivement avec les pneumatiques tendres afin d'en comprendre le comportement sur la durée tout en anticipant des conditions potentiellement plus fraîches et incertaines. Cela a porté ses fruits."

"Ferdinand a réalisé un excellent départ en plaçant la n°35 dans le bon groupe, António a également fait un très bon travail pour sa première course avec l'équipe, et Charles a su composer avec une stratégie conservatrice en pneus et en énergie pour assurer la quatrième place."

Du côté de la n°36, le sentiment est plus partagé. Nous avons commis trop d'erreurs.

"Du côté de la n°36, le sentiment est plus partagé. Nous avons commis trop d'erreurs en ne l'arrêtant pas lors de la première neutralisation, puis avec une pénalité sous voiture de sécurité virtuelle."

"Cependant, le rythme affiché était très proche de celui de la voiture sœur, ce qui est prometteur pour la suite. Nous avons encore beaucoup à apprendre, mais les bases sont solides et nous pouvons déjà voir nos progrès par rapport à l'an dernier."

Axel Plasse, qui a succédé à Bruno Famin à la tête du programme sportif d'Alpine, était satisfait de cette première sous sa direction. "C'est un début de saison satisfaisant, car le but était de confirmer que les développements réalisés durant l'intersaison portent leurs fruits. Après nos qualifications en septième position, notre quatrième place à l'arrivée, et à la régulière, confirme que c'est le cas."

"Je retiens que nous avons la capacité d'évoluer régulièrement dans le premier tiers du plateau si nous exploitons correctement notre potentiel en évitant les erreurs stratégiques et opérationnelles. Au-delà du résultat, j'ai passé l'intégralité du week-end avec l'équipe et j'y ai vu une très belle dynamique, avec une vraie cohésion, une bonne alchimie, et un état d'esprit marqué à la fois par la bienveillance, la solidarité et l'exigence."

"Il reste d'infimes détails à peaufiner, mais je suis satisfait des ajustements organisationnels réalisés cet hiver et de la base sur laquelle nous pouvons construire la suite de la saison."