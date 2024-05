Ferrari estime que le résultat de Spa "aurait dû être différent"

Après la Bérézina des 6 Heures d'Imola où, à domicile, elles ont laissé filer une victoire qui leur était promise par un incompréhensible choix stratégique sous la pluie, l'équipe Ferrari avait à cœur de donner la meilleure réponse à ses rivaux, mais aussi à ses supporters, en allant chercher la victoire à Spa-Francorchamps.

La Scuderia avait déjà frappé fort lors des qualifications, mais encaissait une première frustration lorsque la 499P LMH #50 d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen perdait sa pole position après avoir été disqualifiée à l'issue de la séance pour avoir été contrôlée sous le poids minimum.

Une sanction qui reléguait la #50 en fond de grille des Hypercars, alors que la voiture sœur, la #51 d'Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi, devait se contenter de la 10e place sur la grille suite à des qualifications difficiles. La #83 AF Corse était finalement la Ferrari de pointe au départ, positionnée à la 8e place sur la grille.

Pourtant, les voitures italiennes allaient rapidement remonter dans la hiérarchie pour pointer en tête à la mi-course, Pier Guidi (#51) devançant alors Fuoco (#50), alors que la #83 AF Corse évoluait à la quatrième place à ce moment de la course.

Mais, alors qu'il restait un peu moins de deux heures à courir, l'impressionnant accrochage entre la Cadillac d'Earl Bamber et la BMW GT3 WRT de Sean Gelael - heureusement sans gravité pour les pilotes -, forçait la direction de course à brandir le drapeau rouge pour enlever les voitures et leurs débris, mais aussi pour réparer les rails de sécurité fortement endommagés.

Si la fin de la course était initialement prévue à 19h00, et que les voitures ont été relancées à 18h55, la direction de course avait décidé plus tôt que l'épreuve serait finalement rallongée d'une heure et 44 minutes.

Une décision qui a contribué à redistribuer totalement les cartes : alors que les Porsche de pointe avaient déjà observé leur arrêt au stand avant l'interruption, les 963 héritaient du commandement lorsque les Ferrari de tête devaient à leur tour passer par la pitlane.

Finalement, malgré une fin de course conclue à un rythme élevée, la #50 devait se contenter de la troisième place, devant la #51. La #83 AF Corse partagée par Robert Kubica, Robert Schwarzman et Yifei Ye terminait elle à la huitième place du général, et au troisième rangs des indépendants.

Ferrari portait réclamation à l'encontre de la décision des officiels de prolonger la durée de la course, mais cette réclamation était rejetée par les commissaires qui entérinaient les résultats et le triomphe de Porsche.

La 'course de sprint' d'une heure et 44 minutes qui a suivi n'aurait pas dû avoir lieu.

"Aujourd'hui a été une journée positive pour nous, malgré le résultat", estime Ferdinando Cannizzo, responsable du programme Endurance chez Ferrari, à l'issue de la course. "En ce qui concerne les performances en course, nous été irréprochables, en établissant une stratégie parfaite. Nous avons dépassé les voitures qui partaient en fond de grille, jusqu'en haut du classement, et nous menions la course en toute sécurité, à tel point que nous avions les trois Ferrari 499P dans les quatre premières positions."

James Calado estime que l'équipe Ferrari a été lésée à Spa. Photo de: JEP / Motorsport Images

"Malheureusement, un accident à ce moment-là a déclenché un drapeau rouge, mais nous considérons que la décision de prolonger la course au-delà de six heures est discutable", poursuit Cannizzo. "Nous ressentons beaucoup de regrets car nous pensons que le résultat aurait dû être différent."

"Je félicite mes équipiers et toute l'équipe", déclarait de son côté James Calado, quatrième sur la Ferrari #51. "Dès les premiers relais, Antonio [Giovinazzi] a fait quelque chose d'exceptionnel en remontant au classement et en me permettant de prendre la tête de la course. À ce moment-là, nous étions premier et deuxième avec les deux Ferrari. La course était terminée pour nous au bout de six heures, et la 'course sprint' d'une heure et 44 minutes qui a suivi n'aurait pas dû avoir lieu."