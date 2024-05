Doublé de Porsche à Spa, Cadillac victime d'un gros accident

Après la disqualification de la Ferrari 499P #50 qui avait réalisé la pole position avant d'être pénalisée après avoir été contrôlée sous le poids minimum, c'est la Porsche Penske #5 qui s'est élancée de la première place. Dans le top 5, il n'y avait pas trois mais quatre des cinq Porsche engagées en WEC présentes aux avant-postes. La deuxième Porsche officielle a pris la cinquième place avec devant elle, deux Porsche clientes, la Jota #12 et la Proton #99. L'unique Cadillac alignée en WEC s'est intercalée à la deuxième position.

Pour la première fois cette saison, Alpine s'est qualifiée en Hyperpole avant de prendre la septième place des qualifications grâce à l'A424 LMDh #35, quatre places devant la #36 (11e). Peugeot n'a pas fait mieux qu'à Imola en qualifiant ses deux 9X8 aux treizième (#93) et quinzième (#94) rangs. La première Toyota s'est élancée de la sixième place avec la #8 tandis que la première Ferrari, après la disqualification de la #50, est la #83 de l'équipe cliente AF Corse à la huitième position.

H1 - La Porsche Proton #99 prend les commandes

Le départ a été beaucoup moins agité qu'à Imola, où plusieurs Hypercar s'étaient accrochées dans le premier virage. À Spa, le meilleur départ a été celui de la Ferrari 499P #51, qui a gagné quatre places lors du premier tour après être partie dixième. L'Alpine #35 a pris le meilleur sur la Toyota #8 au départ avant de voir la Ferrari la dépasser. Dans le top 5, seule la Porsche Penske #6 a réussi à prendre l'avantage sur la Jota #12 sinon les premières places n'ont pas changé.

Après cinq tours, la Porsche privée #99 du team Proton s'est défait de la Cadillac #2 pour prendre la seconde place de la course. C'est à partir de ce moment-là que la Cadillac a commencé à dégringoler dans le classement jusqu'à la huitième place, laissant trois Porsche sur le podium provisoire. Quelques tours plus tard, la Porsche #5 leader a vu sa première place être sauvée par une LMGT3 qui a gêné la Proton #99 alors qu'elle entamait une tentative de dépassement.

#99 Proton Competition Porsche 963: Harry Tincknell, Neel Jani, Julien Andlauer Photo de: JEP / Motorsport Images

À vingt minutes de la fin de la première heure de course, la Porsche Proton #99, pilotée par Julien Andlauer, a pris les commandes des 6 Heures de Spa-Francorchamps en dépassant la Porsche officielle #5 dans la grande courbe de Blanchimont. Quelques minutes après, la Ferrari #51 est montée sur le podium après s'être défait de la Porsche Penske #6.

À l'issue de la première heure de course, c'est la Proton #99 qui était aux commandes, suivie de la Porsche 963 #5 et la Ferrari 499P #51. Côté français, la première représentante était l'Alpine A424 #35 à la sixième place, suivie de la #36, à la dixième place. Les deux Peugeot 9X8, en difficulté, pointaient aux 14e et 19e rangs.

H2 - La Porsche Jota #38 et la BMW LMGT3 de Rossi au tapis

Alors que les premières Hypercars effectuaient leur premier arrêt aux stands, la Ferrari #51, pilotée par Antonio Giovinazzi, a pris la seconde place de la course après un dépassement sur la Porsche #5 dans les Combes. La deuxième Ferrari officielle, la #50, partie en fond de grille des Hypercars, est revenue au sixième rang après un peu plus d'une heure de course.

Le premier incident s'est déroulé après une heure et demie. La BMW #20 du team WRT est venue percuter la Porsche Privée #38 du Team Jota, venant elle-même percuter la BMW LMGT3 #46 de l'équipe de Valentino Rossi. La Porsche et la BMW LMGT3 ont été contraint d'abandonner avant de voir la Safety Car intervenir sur le tracé belge, laissant l'occasion à tous les pilotes de repasser par les stands.

Après une demi-heure sous Safety Car, la deuxième heure de course s'est terminée avec la Porsche Proton #99 à la première place, devant la Ferrari #51 et la Porsche officielle #5. L'Alpine #35 était à la septième place tandis que la Peugeot #93 a fait son entrée dans le top 10, intercalée entre les deux Toyota.

H3 - La Porsche Penske #5 perd le podium

Après une heure sous neutralisation, les 6 Heures de Spa-Francorchamps ont pu reprendre avec une relance très calme, sans dépassements aux avant-postes. Un quart d'heure plus tard, l'unique Lamborghini, en retrait depuis le début de la course, a été victime d'un problème de suspension qui l'a contraint à rentrer au garage.

À la mi-course, le haut du classement a été chamboulé. La Porsche Penske #5, alors troisième, est sortie de piste à la courbe de Blanchimont, la forçant à abandonner et entrainant un nouveau drapeau jaune. Cela a permis à la deuxième Ferrari officielle, la #50, de monter provisoirement sur le podium.

Les cinq premières places étaient monopolisées par deux Porsche et trois Ferrari, la Proton #99 toujours leader devant les Ferrari #51 et #50. La première des "autres" était la Cadillac à la sixième place, devant la Jota #12 et la Toyota #8. Les Alpine pointaient aux neuvième et dixième rangs tandis que les Peugeot étaient installées aux 13e et 16e places.

H4 - Ferrari, nouveau leader

Seulement dix minutes de Full Course Yellow et la course a pu reprendre une nouvelle fois. Sur la relance, la Cadillac #2 a pris le meilleur sur la Ferrari privée #83 d'AF Corse, remontant au cinquième rang puis au quatrième rang quelques tours plus tard en prenant l'avantage sur la Porsche #6. Dans le même temps, la Ferrari 499P #51 a pris la tête de la course après avoir doublé la Proton #99 à la sortie du Raidillon.

Après la #51, c'est la Ferrari #50 qui a pris le meilleur sur la Porsche #99, permettant un doublé provisoire de l'écurie italienne. Pour rappel, la #50 s'est élancée de la 19e position après avoir été disqualifiée des qualifications. La quatrième heure s'est donc achevée avec un nouveau leader, la Ferrari #51, devançant la Ferrari #50 et la Proton #99.

H5 - Drapeau rouge après l'accident de la Cadillac

Après un début de course difficile en étant reléguée à la huitième place, la Cadillac #2 a entamé une remontée avec un très gros rythme l'amenant jusqu'à la quatrième position, à moins d'une seconde de la Proton #99. Voulant se précipiter derrière la Porsche cliente pour récupérer la troisième place, la Cadillac est venue toucher l'avant d'une BMW LMGT3, l'amenant avec elle avant de percuter violemment le mur dans la ligne droite de Kemmel. Tous les pilotes vont bien et la course a été neutralisée.

Après deux heures de neutralisation, la direction de course a décidé de reprendre l'épreuve pour effectuer l'équivalent du temps passé sous le drapeau rouge, soit 1h44.

Après le jeu des arrêts aux stands avant et après le tour de relance, c'est la Jota #12 qui a pris les commandes des 6 Heures de Spa-Francorchamps, menant un doublé Porsche avec la #6 à la seconde place, suivie de la Ferrari #50. La Toyota #7 s'est retrouvée à la quatrième place tandis que la Ferrari #51, leader avant le drapeau rouge, s'est retrouvée à la sixième place, derrière la Toyota #8, avant de prendre l'avantage sur la voiture japonaise. L'Alpine #35 et la Peugeot #93 ont réussi à conserver leurs septième et neuvième places.

H6 - Jota s'impose à Spa, Porsche signe un doublé

À l'issue des six heures de course, c'est la Jota #12 qui s'est imposée à Spa, remportant sa première victoire de la saison. Après son succès au Qatar et sa deuxième place à Imola, la Porsche Penske #6 termine une nouvelle fois sur la seconde marche du podium, réalisant un doublé pour le constructeur allemand. Partie de la 19e position, la Ferrari #50 est venue compléter le podium. La Ferrari #51 et la Proton #99 ont pris les dernières places du top 5, juste devant les deux Toyota, sixième et septième.

Alpine et Peugeot ont réussi à intégrer le top 10, l'A424 #35 terminant à la neuvième place, juste devant la 9X8 #93, dixième.

LMGT3 - Doublé de Porsche, les Iron Dames limitent la casse

Après s'être élancée en pole position, la Lamborghini #85 des Iron Dames, pilotée par Sarah Bovy, Rahel Frey et Michelle Gatting, s'est envolée en prenant plus de cinq secondes d'avance après seulement trois tours. Derrière, la McLaren #59 du team United Autosports a pris le meilleur sur la BMW #46 du team WRT après une grosse bataille entre les deux LMGT3.

Deuxième lors de la relance à la mi-course, la Lamborghini #85 a repris les commandes à la McLaren #59 avant de voir celle-ci reprendre l'avantage une heure plus tard. C'est ensuite la Porsche #91 du team Manthey Ema qui s'est défait des Iron Dames pour prendre la seconde place. À deux heures de l'arrivée, la #91 a pris la tête de la catégorie LMGT3.

Suite au long drapeau rouge, les Iron Dames ont repris la première place de la catégorie LMGT3. Seulement, le dernier ravitaillement a fait tout perdre à la Lamborghini #85, victime d'un problème à la roue arrière droite. Un manque d'énergie en fin de course a contraint l'équipage féminin de s'arrêter une nouvelle fois, terminant au pied du podium.

C'est la Porsche 911 GT3 R #91 (Manthey Ema) qui s'est imposée devant la Porsche 911 GT3 R #92 (Manthey Purerxcing) et la Lamborghini Huracan #60 (Iron Lynx)

6 Heures de Spa-Francorchamps