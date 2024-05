Un énorme crash interrompt les 6H de Spa, la course rallongée de 1h30

Les 6 Heures de Spa ont été interrompues peu après quatre heures de roulage suite à un accident énorme survenu dans la ligne droite de Kemmel, mi-chemin entre le Raidillon et les Combes. Alors qu'il mettait la pression sur la Porsche de Neel Jani pour la troisième place, Earl Bamber s'est décalé sur la droite pour tenter une manœuvre.

Ce faisant, il a alors touché l'avant de la BMW LMGT3 de Sean Gelael, qui s'était mis sur la droite de la piste afin d'être dépassé. Le contact a immédiatement envoyé la V-Series.R dans le rail de sécurité sur la droite avant de la faire décoller. La voiture, en grande partie détruite, a manqué de se retourner puis est finalement retombée "sur ses roues" en plein sur la piste, pendant que Gelael subissait un fort impact avec les barrières sur la gauche. Les deux pilotes sont a priori indemnes.

Ferrari mène l'épreuve avec ses deux 499P officielles au moment de l'interruption. Des travaux de réparation ont eu lieu sur les barrières abimées pendant plus d'une heure et demie. Vers 18h50, la direction de course a annoncé que la course serait rallongée du temps de l'interruption, ce qui devrait l'amener au-delà de 20h30.

Ce n'est pas le premier gros accident de cette épreuve puisque le Safety Car a été sorti quand la BMW LMDh de René Rast a envoyé la Jota Porsche LMDh de Phil Hanson en tête-à-queue avant Bruxelles, cette dernière se retrouvant alors sur le chemin d'une BMW LMGT3 pilotée par Ahmad Al Harthy, avant de finir sa course dans les barrières. La course a été neutralisée près d'une heure pour réparer les rails de sécurité.