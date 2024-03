Voici comment est née la nouvelle Lamborghini LMDh pour Le Mans

La nouvelle Lamborghini SC63, prototype conçu selon le règlement LMDh, a fait l'objet d'un vaste programme d'essais depuis sa présentation, l'été dernier. Elle dispute cette semaine la première épreuve de la saison de FIA WEC, avant de débuter en IMSA puis de s'attaquer aux 24 Heures du Mans.

Pour raconter l'histoire de son nouveau bolide, Lamborghini propose un film détaillé publié sur YouTube. Intitulé Rush to the Hyper, celui-ci permet aux fans de découvrir les coulisses de la création du prototype, basé sur un châssis Ligier et propulsé par un V8 bi-turbo de 3,8 litres développé par la marque et couplé au système hybride des LMDh, jusqu'à son entrée en piste lors de séances d'essais menées dans le monde entier.

Le film retrace notamment les premières étapes, y compris en nous faisant pénétrer dans les secrets de la soufflerie Sauber où l'aérodynamique de la voiture a été développée sur un modèle à l'échelle 1:60. Lamborghini n'hésite pas non plus à montrer d'impressionnantes images embarquées et de caméras de vidéosurveillance lors du violent crash survenu pendant des essais au Paul Ricard, qui a momentanément porté un coup d'arrêt au projet.

On y découvre comment l'équipe, et notamment son pilote d'usine Mirko Bortolotti, a rebondi après avoir perdu un mois roulage à la suite de cet accident. Puis Romain Grosjean, qui a rejoint le projet, intervient à son tour afin de nous faire mieux comprendre comment Lamborghini a préparé ses premières courses en WEC, puis en IMSA.

Voici le film Rush to the Hyper :