La Lamborghini SC63 LMDh voit le jour !

Lamborghini a levé le voile sur son prototype LMDh à Goodwood ce jeudi. Baptisé SC63, il marquera l'arrivée du constructeur italien au plus haut niveau l'année prochaine, en Europe et aux États-Unis. C'est la première fois que la marque se lance dans un tel programme, rendu possible par le choix de la plateforme réglementaire LMDh et par la conception du châssis confiée à la firme française Ligier.

En 2024, une Lamborghini SC63 sera engagée en FIA WEC, l'autre en IMSA. Ses débuts en compétition n'auront toutefois pas lieu dès janvier aux 24 Heures de Daytona, cette échéance étant jugée trop rapprochée par la marque, qui confiera comme prévu son exploitation en course à l'équipe Iron Lynx. L'objectif de Lamborghini est de faire homologuer sa monture pour l'ouverture du championnat WEC.

"La SC63 est la voiture de course la plus avancée jamais produite par Lamborghini et elle suit notre feuille de route 'Direzione Cor Tauri' tracée par la marque pour l'électrification de notre gamme de produits", explique Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini. "L'opportunité de courir sur les plus grandes courses d'Endurance au monde avec un prototype hybride correspond à notre vision de l'avenir pour la mobilité haute performance."

La Lamborghini SC63, pour Squadra Corse et 1963, son année de fondation, est présentée avec une livrée verte caractéristique de l'identité visuelle moderne de la marque. On y retrouve également le drapeau italien, et surtout une signature lumineuse à l'avant et à l'arrière propre au constructeur de Sant'Agata Bolognese.

Le prototype est propulsé par un V8 bi-turbo de 3,8 litres entièrement nouveau et développé par Lamborghini spécifiquement pour le LMDh. La configuration "Cold V" de ce moteur place les turbos à l'extérieur de l'angle du moteur pour faciliter le refroidissement, réduire le poids et optimiser le centre de gravité. Le tout est naturellement couplé au système hybride commun à toutes les LMDh, situé sur l'essieu arrière.

Le programme d'essais doit débuter en août en Europe et se poursuivre en septembre outre-Atlantique. Il comprendra des tests sur différents circuits, sans que les dates et lieux précis ne soient divulgués. Lamborghini s'appuiera sur quatre des pilotes déjà connus pour le programme, à savoir Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean et Daniil Kvyat. Les futures recrues seront annoncées d'ici la fin de l'année.

"Être impliqué dans un projet aussi ambitieux est l'expérience d'une vie", se réjouit Andrea Piccini, directeur d'Iron Lynx. "Nous sommes honorés et extrêmement impatients d'ouvrir ce nouveau chapitre pour Iron Lynx avec Lamborghini. C'est incroyable de voir tout prendre forme et de voir la SC63. Tout le monde chez Iron Lynx a hâte de commencer les essais. C'est sans aucun doute l'un des plus grands défis auxquels l'équipe a fait face."