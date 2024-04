Habsburg forfait, Gounon va faire ses débuts avec l'Alpine

Ferdinand Habsburg a eu un accident au volant de l'Alpine lors d'une séance d'essais sur le MotorLand Aragón à la fin du mois de mars. L'Autrichien souffre de deux fractures au niveau des vertèbres et devra faire l'impasse sur les 6 Heures d'Imola ce week-end. Alpine a annoncé qu'il sera remplacé par Jules Gounon, son pilote d'essais, aux côtés de Paul-Loup Chatin et Charles Milesi dans l'A424 frappée du #35.

"Ferdinand sera dans nos esprits", déclare Philippe Sinault, le patron de Signatech, qui engage les Alpine. "C’est un coup dur, mais cela fait partie de la vie d’une équipe et tout est mis en place pour qu’il soit parmi nous grâce aux moyens de communication modernes. Nous avons pris la décision de le remplacer par Jules à Imola."

"Ce n’est jamais simple de faire ses débuts dans un tel contexte, mais Jules a été identifié, sélectionné et retenu pour jouer ce rôle même si nous n’imaginions pas que cela arriverait aussi tôt. Nous estimons qu’il est prêt sur les fondamentaux, mais il lui reste beaucoup à apprendre même s’il a déjà prouvé avoir la maîtrise de nombreux domaines au vu de son parcours en GT."

"Nous avons peaufiné sa préparation lors de nos derniers essais avec ses six équipiers, puis au simulateur pour le préparer à l’ensemble de nos processus. Ce week-end s’annonce donc extrêmement formateur pour l’ensemble de l’équipe."

Gounon compte deux départs en WEC, lors des 24 Heures du Mans 2019 et 2020, à chaque fois sur des Ferrari engagées en GTE Pro. Ce grand spécialiste du GT, champion en titre de l'Intercontinental GT Challenge mais aussi double vainqueur des 24 Heures de Spa et des 12 Heures de Bathurst, fera ses débuts en compétition au volant d'un prototype à Imola.

L'Alpine #35 aux 1812 KM du Qatar Photo de: JEP / Motorsport Images

L'Alpine #35 a pris la septième place aux 1812 KM du Qatar, tandis que Nicolas Lapierre, Mick Schumacher et Matthieu Vaxiviere se sont classés au 11e rang avec la #36. Pour sa deuxième course avec son prototype LMDh, l'équipe française cherche surtout à engranger autant d'expérience que possible.

"Le Qatar s’est certes bien passé et nous sommes partis sur de bonnes bases, mais notre objectif aux 6 Heures d’Imola est de poursuivre notre apprentissage pour être de plus en plus prêts et monter en puissance en vue des prochaines échéances", annonce Sinault. "Nous allons découvrir un profil de circuit très différent de ce que nous avons pu connaître depuis les premiers roulages de l’A424."

"Sur ce terrain de jeu atypique, notre expérience sera relative tant les voitures et l’environnement ont évolué depuis notre dernière course à Imola. Le trafic sera un paramètre très important, mais nous savons également que les vibreurs sont assez agressifs et qu’ils auront une influence sur les réglages afin de bien les négocier et les exploiter pleinement."