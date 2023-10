McLaren veut revenir aux 24 Heures du Mans en GT3

La future catégorie LMGT3, qui va succéder en WEC et aux 24 Heures du Mans au LMGTE Am dès l'année prochaine, ne manque décidément pas de candidats ! Ce vendredi, McLaren a annoncé un partenariat avec l'équipe United Autosports pour exploiter deux Mclaren 720S GT3 Evo en Championnat du monde d'Endurance la saison prochaine. Le lien entre les deux structures est évident, puisque le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, n'est autre que le fondateur de United Autosports.

"C'est un projet très important pour McLaren dans le cadre de son retour aux 24 Heures du Mans, et nous sommes extrêmement fiers d'avoir été sélectionnés pour représenter McLaren en LMGT3 aux Mans et en WEC", se réjouit Richard Dean, PDG de United Autosports. "L'expérience de United Autosports au Mans et en WEC sera inestimable, mais nous savons qu'il s'agit d'une compétition très relevée et nous sommes prêts à nous y confronter."

L'engagement de McLaren dans la catégorie GT au Mans marquera une grande première pour le constructeur anglais, qui n'avait plus posé ses roues dans la Sarthe depuis les années 90. Le succès historique de la McLaren F1 aux 24 Heures du Mans 1995 avait été le point d'orgue de cette aventure.

"Le sport automobile reste un élément fondamental de la stratégie de performance future de McLaren, et nous envisageons depuis longtemps le WEC comme un cadre naturel afin de démontrer les capacités de nos voitures", explique Michael Leiters, PDG de McLaren Automotive. "Cela inclut un retour aux 24 Heures du Mans, qui font partie intégrante de notre succès durable en sport automobile et, en particulier, de la Triple couronne que détient McLaren en tant que constructeur de supercars et de voitures de course."

"Nous avons choisi United Autosports, qui partage notre passion du GT en Endurance ainsi que de la marque McLaren et qui, comme nous, a une historie couronnée de succès en sport automobile. United Autosports a communiqué à l'Automobile Club de l'Ouest son intention d'aligner deux Mclaren 720S GT3 Evo en WEC en 2024, et nous espérons que leur candidature sera acceptée. Nous avons hâte d'affronter nos concurrents en WEC à partir de 2024."

Si l'engagement est accepté par l'ACO et le FIA WEC, McLaren va accentuer sa diversité de programmes, en plus de sa présence en Formule 1, en IndyCar et en Formule E.

