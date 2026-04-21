Peugeot démarre sa saison 2026 sur des fautes et un zéro pointé

Peugeot n'a pas entamé idéalement sa saison 2026 de WEC, en n'inscrivant aucun point au terme des 6 Heures d'Imola. Un résultat d'autant plus décevant pour la marque au lion que les qualifications avaient laissé entrevoir de belles promesses, avec une quatrième place sur la grille pour l'équipage de la n°94 et une pole manquée pour 73 millièmes.

Oui, mais voilà, en endurance particulièrement, la place au départ n'est pas forcément toujours très représentative. Ce dimanche, au terme d'une course remportée par Toyota devant Ferrari, les 9X8 n°94 et n°93 ont respectivement terminé 12e et 16e, obligeant la structure française à rentrer bredouille.

Pour la 94, en dépit d'une bonne position de départ, le début de course n'a pas été simple avec deux places rapidement concédées dans la première partie d'épreuve, avant d'en perdre quatre au moment du premier arrêt.

Le team a fait une petite faute de stratégie lors du pitstop et on a perdu quatre places.

"J'ai pris un bon départ, mais je savais que ce serait difficile de contenir certaines voitures derrière", a résumé Loïc Duval. "Le team a fait une petite faute de stratégie lors du pitstop et on a perdu quatre places. On manquait un peu de rythme."

Dixième quand Duval lui a passé le relais, Théo Pourchaire est remonté jusqu'en septième place, malgré les difficultés inhérentes à l'étroite piste d'Imola.

"Mon rythme était bon sur le premier relais, j'ai galéré pour doubler une Aston Martin sur ce circuit très étroit", a expliqué le champion F2 2024. "Le trafic est compliqué à gérer, surtout avec les GT3. La gestion des pneumatiques n'est pas évidente non plus."

Malthe Jakobsen a terminé l'épreuve, ne parvenant pas à faire mieux que la 12e position sous le drapeau à damier.

Cassidy à la faute pour sa première avec Peugeot

Photo de: FIA WEC / DPPI

De l'autre côté du garage, la 93 n'a pas connu la même performance pure avec une élimination dès la première phase des qualifications et un départ depuis le 15e rang. Douzième après deux heures de course, la 9X8, avec Nick Cassidy à son volant, est partie à la faute, le Néo-Zélandais ayant été piégé par les pneus froids en sortie des stands.

"Ce n'est pas le début de course que j'espérais à Imola", a expliqué celui qui disputait sa première course avec Peugeot. "J'ai fait un tête-à-queue dans mon outlap et ça a compromis la suite de mon relais. C'est frustrant car on aurait pu faire un meilleur résultat."

Paul di Resta, qui avait entamé la course de la n°93, a tenté de défendre son équipier : "Nick a commis une petite erreur en pneus froids en sortant des stands, c'est sa première course, ce n'est pas simple."

Stoffel Vandoorne a terminé le travail, affichant un rythme très solide dans les conditions humides, mais n'a pu faire mieux que la 16e place à laquelle Cassidy lui avait confié le volant. "Malheureusement, on était déjà loin au classement et il n'y avait plus rien à faire."

Le bilan n'est donc pas bon pour démarrer la saison, comme le résume le directeur de l'équipe, Emmanuel Esnault : "C'est un résultat décevant car nous n'avons pas concrétisé en course les bons résultats démontrés en qualifications."

"Il va falloir analyser, en termes de performance et de stratégie, pour comprendre ce qui s'est passé. On a beaucoup de travail et l'équipe reste pleinement mobilisée et concentrée sur les échéances à venir, à commencer par Spa-Francorchamps."

La prochaine manche du calendrier 2026 du WEC se déroulera en effet du côté de Spa, du 7 au 9 mai.

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