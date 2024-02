Peugeot n'alignera pas la 9X8 modifiée au Qatar

Ce n'est pas vraiment une surprise, comme nous vous l'avions rapporté il y a quelques jours, toutefois c'est désormais officiel : Peugeot n'engagera pas la 9X8 version 2024, largement révisée par rapport à sa spécification précédente, avant le mois d'avril à Imola. Cela signifie donc que l'épreuve des 1812 km du Qatar (le 2 mars prochain) sera disputée avec la voiture qui a terminé la saison 2023.

C'est Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport, qui a confirmé cette information, expliquant qu'en réalité, un démarrage à Losail de cette nouvelle version de la 9X8, s'appuyant sur des pneus plus étroits à l'avant et plus larges à l'arrière, n'avait jamais été sérieusement envisagé. "Nous savions dès le départ que nous ne pourrions pas procéder à l'homologation de la voiture modifiée en février", a-t-il déclaré.

"La raison étant qu'avec ce processus d'homologation, lorsque vous utilisez un joker, vous ne pouvez pas vous contenter de faire la moitié du travail, il faut le faire entièrement, et cela prend du temps pour vous assurer que vous maximisez l'effet de votre joker. Nous savons que le niveau de la concurrence était très élevé l'année dernière et qu'il le sera encore plus cette année, il est donc très important pour nous d'apporter quelque chose qui représente un net progrès en termes de performance."

Olivier Jansonnie observant de près la Peugeot 9X8.

Peugeot Sport travaille à une homologation d'ici la fin du mois de mars, afin de pouvoir utiliser la nouvelle version de la 9X8 pour les 6 Heures d'Imola le 11 avril. "L'objectif est d'être prêt pour la course d'Imola", a déclaré Jansonnie, tout en ajoutant qu'il n'était "pas question" que les premiers tours de roue de cette Hypercar soient repoussés à la manche de Spa, en mai.

Le technicien a ensuite ajouté qu'après les premiers essais, les résultats "correspondent" aux attentes de Peugeot. Il a aussi souligné que les modifications apportées à la version 2024 de la 9X8 étaient importantes. "Tout d'abord, nous devions modifier la répartition du poids de la voiture", a-t-il précisé.

"Notre voiture a été conçue pour avoir une répartition du poids très avancée pour aller avec les pneus 31/31 [pouces], nous avons donc dû la reculer de manière substantielle. Nous avions besoin de pièces plus légères sur la voiture et de déplacer du lest, puis de réajuster l'équilibre aérodynamique. Tout est déterminé par le choix des pneus que nous faisons maintenant."

Alors que la 9X8 a été aperçue en décembre lors d'un test au Paul Ricard avec un aileron arrière, Jansonnie n'a pas confirmé l'arrivée d'un tel élément. Il n'a pas non plus donné plus d'informations sur les autres évolutions de l'Hypercar dans le cadre des jokers d'évolution permis par les règles, qui autorisent cinq changements seulement en matière de performance sur l'ensemble du cycle d'utilisation de la voiture en compétition. Une évolution du moteur V6 biturbo de 2,6 litres serait également dans les tuyaux.

"Nous ne voulons pas divulguer trop de détails sur ce que nous faisons exactement au niveau des jokers", a conclu Jansonnie. "Nous avons tous un nombre limité de jokers, cinq pour l'homologation complète, donc nous essayons de limiter la portée de ce que nous faisons aux points essentiels pour la performance."

Avec Gary Watkins