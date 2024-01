Des "sensations différentes" au volant de la Peugeot 9X8 avec aileron

Peugeot prépare l'entrée en compétition d'une version évoluée de son Hypercar 9X8, sans que l'on sache encore si celle-ci sera prête début mars, pour la manche d'ouverture du WEC au Qatar, sur le circuit de Losail.

On le sait, le concept initial et audacieux, sans aileron arrière, a également affiché ses limites depuis que la lionne est arrivée sur la scène mondiale, à l'été 2022. Après sa première saison complète l'an passé, marquée par un premier podium à Monza, Peugeot a donc décidé d'utiliser certains des jokers techniques accordés par la réglementation LMH afin de modifier sa machine.

Visuellement, le plus frappant sera l'apparition attendue d'un aileron arrière, qui a déjà été aperçu le mois dernier lors d'une séance d'essais menée sur le circuit Paul-Ricard. Le constructeur français pourrait également choisir d'utiliser des pneus plus étroits à l'avant et plus larges à l'arrière, alors que les tailles étaient identiques jusqu'ici. Ce choix technique serait en ligne avec ce que font déjà Toyota, Ferrari et tous les concurrents LMDh.

Selon Paul di Resta, qui fera équipe avec Loïc Duval et Stoffel Vandoorne dans la Peugeot n°94 cette année, les changements mis en œuvre ont permis de surmonter certaines des difficultés éprouvées ces derniers mois, mais aussi de mettre les pilotes davantage en confiance au volant de la 9X8.

"Il est évident que notre voiture fonctionnait très différemment des autres", explique le pilote écossais. "Je pense que la façon dont la réglementation a été décidée il y a longtemps a dicté la direction prise avec la voiture utilisée l'an dernier. Tout au long de cette période, on a vu ses faiblesses au cours de son développement et face à la concurrence. Il ne faut pas sous-estimer la manière dont la concurrence a toujours progressé. La nouvelle référence que Toyota a présentée l'an dernier à Sebring a montré la différence que l'on peut faire entre les voitures."

"L'essentiel pour nous, c'est que lorsque l'on est prêt à franchir cette étape, il faut essayer d'en faire le plus possible. Mais jusqu'à ce que l'on puisse comparer les chronos à ceux de la concurrence, on ne saura pas si l'on a fait du bon travail. Oui, l'esthétique sera un peu différente. Je suis certain que les gens verront clairement une chose en particulier, et ils auront un avis sur le sujet, mais pour nous, il s'agit de s'assurer que la voiture se comporte bien, car donner confiance aux pilotes est quelque chose d'essentiel en Endurance."

C'était difficile de faire courir la voiture que l'on avait face à la concurrence.

La Peugeot 9X8 dans son stand à Bahreïn, fin 2023.

Paul di Resta ne cite jamais expressément l'apparition d'un aileron arrière mais ne laisse que peu de doute sur le sujet, tout comme Peugeot Sport, qui n'a pas manqué de surfer sur le sujet dans sa communication récente. Surtout, le pilote de 37 ans a le sentiment de pouvoir s'appuyer sur un collectif qui se connaît désormais davantage pour mener le développement dans la bonne direction.

"On a roulé avec des [nouveaux] éléments de la voiture", indique-t-il. "Oui, les sensations sont très différentes. Oui, pour le pilote, ça nous donne plus d'informations sur la direction que l'on veut prendre. C'était difficile de faire courir la voiture que l'on avait face à la concurrence. On avait des points forts, et je ne parle pas seulement de l'aéro, ni de la mécanique, mais de tout le reste. Mais ce sont les points sur lesquels on s'est penchés."

"Je pense que le plus important est que tout le monde s'unisse. C'est une nouvelle équipe qui a conçu cette voiture, donc après avoir rassemblé les données nécessaires pour aller de l'avant, elle les a toutes utilisées. C'est la principale progression. J'ai hâte de voir comment ce sera face aux autres et, plus important encore, de voir comment elle se comportera en course."

Comme Peugeot l'a indiqué la semaine dernière, la voiture n°93 sera quant à elle partagée par Mikkel Jensen, Nico Müller et Jean-Éric Vergne.