Verstappen et Albon ont testé l'Aston Martin Valkyrie

Pilotes de l'écurie Red Bull Racing en Formule 1, Max Verstappen et Alexander Albon ont tous les deux eu l'occasion de tester le prototype VP1 de l'Aston Martin Valkyrie. Propulsée par un V12 atmosphérique de 6,5 litres, l'hypercar est le fruit de la collaboration entre Red Bull Advanced Technologies et le constructeur britannique, avec la participation d'Adrian Newey. Les premiers exemplaires de route doivent être livrés d'ici la fin de l'année, tandis qu'un modèle de course sera dérivé pour permettre l'engagement d'Aston Martin dans la future catégorie Le Mans Hypercar en Endurance.

Le test s'est déroulé sur le circuit de Silverstone avec la VP1 dotée d'une livrée largement inspirée de Red Bull, mais aussi en présence des exemplaires VP2 et VP3 confiés pour l'occasion à Chris Goodwin, Darren Turner et Alex Lynn.

"J'étais l'an dernier à Silverstone pour observer le premier roulage de l'Aston Martin Valkyrie lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, mais c'est toujours mieux d'être soi-même derrière le volant", se réjouit Max Verstappen. "Être l'un des premiers à piloter une voiture aussi folle que celle-ci était vraiment passionnant. C'était incroyable d'en avoir un premier aperçu. Bien sûr, elle est encore dans sa phase de développement mais on peut déjà ressentir le rythme, qui par rapport à une voiture normale est... assez différent ! L'Aston Martin Valkyrie et ses niveaux d'appui aérodynamique sont incroyables, elle a un look super agressif. C'était vraiment très plaisant."

La production de 150 Valkyrie pour la route est prévue, parmi lesquels huit prototypes de vérification. Ces "VP" sont destinés à différents programmes d'essais afin de valider les étapes successives du développement. Ce programme va s'intensifier tout au long de l'année, qui est la dernière unissant Red Bull et Aston Martin, puisque le constructeur a vu l'entrée récente au capital de Lawrence Stroll, qui va en prendre la présidence et lier le nom à l'écurie Racing Point pour devenir l'incarnation officielle de la marque en Formule 1.

"C'était incroyablement excitant d'avoir cette opportunité de piloter l'Aston Martin Valkyrie", souligne Alexander Albon. "La première chose qui m'a frappé, c'est son aspect visuel, elle est géniale ! Elle se comporte aussi vraiment comme une voiture de course. Max a pu rouler avant moi, donc l'attente montait, et avoir la chance de la piloter était vraiment particulier. Il y a bien sûr encore du développement à faire, mais elle se comporte déjà très bien, notamment au niveau de l'équilibre dans les virages : c'est léger, c'est tranchant. C'est sûr, par rapport à une F1, il manque de l'appui, mais on ressent quand même les forces g dans les courbes et elle réagit clairement de manière plus proche d'une F1 qu'une voiture de route normale."

