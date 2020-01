Racing Point deviendra Aston Martin F1 en 2021 !

Propriétaire de l'écurie de Formule 1 Racing Point, Lawrence Stroll est désormais également un investisseur majeur du constructeur Aston Martin. L'offre qu'il a formulée a été acceptée après une réunion qui a eu lieu jeudi soir, alors que le milliardaire canadien n'était pas le seul sur les rangs. Le constructeur chinois Geely cherchait également à acquérir des parts de la marque britannique, actuellement en difficulté.

Avec le consortium d'investisseurs qu'il dirige, baptisé Yew Tree Overseas Limited, Lawrence Stroll possède désormais 16,7% des parts de la société Aston Martin Lagonda Limited. Le rachat de ces parts se fait moyennant une somme de 182 millions de livres. Cet accord s'accompagne également d'une injection de liquidités à hauteur de 318 millions de livres. Autrement dit, Aston Martin va bénéficier d'un énorme coup de pouce de 500 millions de livres, soit près de 600 millions d'euros. Au terme du processus, Lawrence Stroll détiendra 20% des parts d'Aston Martin Lagonda et deviendra le nouveau président exécutif d'Aston Martin Lagonda, succédant à Penny Hughes.

Tandis que la production de voitures de série restera le cœur de l'activité d'Aston Martin, un plan important lié à la Formule 1 a été convenu dans le cadre de l'accord. Pour la saison 2020, Aston Martin restera sponsor titre de Red Bull Racing, tandis que le partenariat avec Red Bull Technologies perdurera jusqu'au terme du projet Valkyrie, dont les premiers exemplaires doivent être livrés à la fin de l'année. En revanche, dès 2021, l'écurie Racing Point deviendra l'équipe officielle et d'usine Aston Martin F1. Cet accord porte sur une durée initiale de dix ans.

"Je suis ravi qu'avec mes partenaires et le consortium nous ayons trouvé un accord avec le conseil d'administration et les actionnaires pour procéder à cet investissement significatif sur le long terme", précise Lawrence Stroll. "Aston Martin Lagonda produit des voitures de luxe parmi les plus emblématiques, conçues et fabriquées par des personnes très talentueuses. Notre investissement annoncé aujourd'hui assure la sécurité financière de l'entreprise et le fait qu'elle pourra évoluer avec une position économique renforcée."

"Une fois l'investissement de 500 millions de livres achevé, j'ai hâte de travailler avec le conseil d'administration et les dirigeants d'Aston Martin Lagonda pour passer en revue et améliorer chaque aspect de l'entreprise dans ses opérations et son marketing, de continuer à investir dans le développement de nouveaux modèles et de nouvelles technologies, et de commencer à rééquilibrer la production pour privilégier la demande par rapport à l'offre. Avec mes associés, nous croyons fermement qu'Aston Martin est l'une des grandes marques mondiales de voitures de luxe. Je pense que cette combinaison entre mon capital et mon expérience dans l'industrie automobile et dans l'établissement de grandes marques internationales permettra de concrétiser le potentiel d'Aston Martin Lagonda sur la durée."