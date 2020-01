Williams présentera sa nouvelle F1 avant les essais hivernaux

Williams a annoncé la date de présentation de sa nouvelle monoplace, qui aura lieu au tout début de la semaine des premiers essais hivernaux. Cette officialisation confirme que l'écurie britannique est dans les temps, un an après les déboires rencontrés par la structure de Grove, qui n'avait pas pu prendre part aux premiers tests.

Cette fois-ci, l'équipe prévoit de dévoiler la FW43 le lundi 17 février lors d'une présentation qui sera diffusée en ligne par les réseaux sociaux de son sponsor-titre ROKiT, à partir de 9h. Cette nouvelle F1 sera toujours propulsée par l'unité de puissance Mercedes, et confiée à George Russell ainsi qu'à l'unique débutant sur la grille en 2020, le pilote canadien Nicholas Latifi.

Williams reste sur la pire saison de son Histoire en Formule 1, après avoir terminé dixième du championnat constructeurs en n'inscrivant qu'un seul point. Il y a quelques semaines, Claire Williams assurait que le tableau de marche pour la nouvelle voiture était respecté. "Nous nous sommes fixé des objectifs vraiment difficiles pendant l'hiver, concernant l'aéro en particulier, concernant la recherche de performance, et puis sur certains problèmes mécaniques également", a-t-elle déclaré mi-janvier. "Et tout cela se passe bien. Évidemment, l'objectif clé est que la voiture soit à ces essais à temps, et au moment où les feux passeront au vert, si ce n'est avant. Et j'ai une confiance absolue que cela arrivera.”

Désormais, neuf des dix équipes de la grille ont confirmé de manière officielle leur date de présentation, tandis que les essais hivernaux débuteront le 19 février à Barcelone, en Espagne.

Les présentations F1 2020