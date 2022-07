Championnat - Cavalier seul pour Rovanperä, loin devant Neuville

Charger le lecteur audio

Alors que la saison vient de basculer dans sa seconde partie, en Estonie, on voit mal qui pourrait remettre en cause l'hégémonie de Kalle Rovanperä. Le Finlandais s'est en effet montré intraitable ce week-end, alignant pas moins de 14 scratchs sur 24 possibles. Cerise sur le gâteau, le pilote Toyota s'est octroyé les cinq points de la Power Stage, réalisant ainsi son troisième carton plein en sept manches après ceux de la Croatie et du Portugal, survenus au printemps.

Autant dire que le leader du championnat, déjà doté d'une avance des plus confortables avant le Rallye d'Estonie, se détache encore un peu plus de son plus proche poursuivant, Thierry Neuville. L'écart entre les deux hommes passe en effet de 65 à 83 points, et approche dangereusement la barre des trois rallyes d'avance… À ce rythme, un sacre dès la rentrée lors du Rallye de l'Acropole n'est pas à exclure.

Trois places de gagnées pour Evans

L'autre grand vainqueur ce week-end est sans nul doute Elfyn Evans. Certes, le Gallois n'a rien pu faire pour contrer son coéquipier, mais en terminant deuxième à la fois du rallye et de la Power Stage, celui-ci grimpe ni plus ni moins de la sixième à la troisième place au classement. Il devance ainsi à présent Ott Tänak, auteur d'une performance assez terne sur ses terres, avec comme seul pain blanc une troisième position à l'arrivée. Pour celui qui ambitionnait de s'imposer à domicile, on imagine la déception considérable.

L'Estonien quatrième, on retrouve au cinquième rang Takamoto Katsuta. Le Japonais, peu à l'aise ce week-end, a pris sur lui pour rallier l'arrivée tant bien que mal en cinquième position. Il reste ainsi devant Craig Breen, auteur d'un zéro pointé suite à son abandon lors de la première étape.

Derrière, le top 10 reste inchangé, Sébastien Loeb devançant toujours Dani Sordo et Sébastien Ogier (c'est normal, aucun des trois n'était présent en Estonie !), ainsi que Gus Greensmith. Ce dernier voit revenir sur ses talons – à un point – Esapekka Lappi, sixième ce week-end et qui aura une belle carte à jouer dans trois semaines sur ses terres finlandaises pour tenter de prendre l'avantage sur l'Anglais.

Evans peut sourire : grâce à ses deuxièmes places sur le rallye ainsi que sur la Power Stage, il grimpe de trois crans au championnat.

Meilleur résultat de l'année pour Fourmaux

Plus bas dans la hiérarchie, on peut noter qu'Adrien Fourmaux, auteur de sa meilleure performance d'ensemble de la saison en Estonie avec une septième place, triple son capital de points, avec dorénavant neuf unités au compteur. Gageons qu'il s'agit là du déclic tant attendu de la part du Français.

Chez les constructeurs aussi, Toyota continue sa course en solitaire en tête, avec une marge passée de 62 à 87 points sur Hyundai. Derrière, M-Sport paye un nouveau week-end globalement décevant et se retrouve décroché, à 54 points de la marque sud-coréenne.

En WRC2 enfin, signalons qu'Andreas Mikkelsen a repris les commandes du championnat devant Kajetan Kajetanowicz. Le Français Yohan Rossel est quant à lui troisième, à portée de tir des deux leaders.

Championnat constructeurs / équipes

Pos. Équipes Points 1 Toyota Racing 298 39 44 43 49 25 46 52 - - - - - - 2 Hyundai Motorsport 211 13 34 37 32 45 23 27 - - - - - - 3 M-Sport 157 42 17 21 14 26 23 14 - - - - - - 4 Toyota Gazoo Racing WRT NG 80 8 14 8 12 11 15 12 - - - - - -