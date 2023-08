Evans émerge d'un vendredi chaotique en leader

Elfyn Evans (Toyota) a passé la majeure partie de ce vendredi à se battre avec Kalle Rovanperä (Toyota), après que ce dernier a pris la tête du Rallye de Finlande lors de l'ES2 avant d'enchaîner cinq scratchs consécutifs. Evans a hérité de la première place quand Rovanperä est parti en tonneaux dans l'ES8, et l'a conservée dans l'après-midi pour une avance de 6"9 sur Thierry Neuville (Hyundai) après dix des 22 spéciales.

Takamoto Katsuta (Toyota) complétait le top 3 avec 16"4 de retard devant la Hyundai de Teemu Suninen et le directeur d'équipe Jari-Matti Latvala, qui fait un retour exceptionnel ce week-end, mais qui est logiquement distancé. Il n'y a déjà plus que cinq Rally1 en course suite aux abandons de Rovanperä mais aussi d'Esapekka Lappi, d'Ott Tänak et de Pierre-Louis Loubet, avec plusieurs accidents à la clé.

On note que Neuville a perdu du temps dans l'ES7 (Lankamaa, 14,21 km) dans des circonstances inhabituelles, puisqu'il a ralenti avant l'arrivée à cause d'un problème d'essuie-glaces, une forte pluie ayant été de la partie. "Je me suis arrêté au panneau jaune ! J'étais en colère contre les essuie-glaces et je me suis arrêté un peu avant l'arrivée. À haute vitesse, ça ne nettoie pas, je n'y voyais rien", déplore le Belge.

Neuville a ensuite signé le meilleur temps des trois dernières spéciales du jour, notamment l'ES8, où il a pourtant été ralenti par des spectateurs qui l'avertissaient de l'accident de Rovanperä devant lui. "On a été ralentis, je ne sais pas, 800 mètres avant le crash", estime Neuville. "Les gens nous faisaient signe, et j'accélérais et freinais alors que la route était dégagée. C'est comme ça, j'ai fait ce que j'ai pu."

Les trois scratchs consécutifs de Neuville lui ont permis de faire passer son déficit sur Evans de treize à sept secondes, et c'est un duel pour la victoire qui s'annonce actuellement entre eux... mais Katsuta et Suninen ne sont pas loin. "Kalle, l'un de nos principaux concurrents, n'est plus dans la partie. Elfyn est l'un de nos principaux concurrents au championnat, et nous nous battons pour la victoire. Nous allons tout donner", conclut Neuville.

Scratchs de vendredi

ES2 : T. Katsuta

ES3 : K. Rovanperä



ES4 : K. Rovanperä



ES5 : K. Rovanperä

ES6 : K. Rovanperä



ES7 : K. Rovanperä

ES8 : T. Neuville

ES9 : T. Neuville

ES10 : T. Neuville

Rallye de Finlande - Classement après l'ES10

Pilote Équipe Temps/Écart 1 E. Evans Toyota 51'34"4 2 T. Neuville Hyundai +6"9 3 T. Katsuta Toyota +9"5 4 T. Suninen Hyundai +12"4 5 JM. Latvala Toyota +1'23"7