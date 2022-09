Lappi : "Je pense qu'on mérite de continuer"

Charger le lecteur audio

Si l'annonce de la participation de Sébastien Ogier aux trois prochains rallyes a pu réjouir le public français, elle a également sonné la fin de la saison d'Esapekka Lappi, avec qui l'octuple Champion du monde a partagé le volant de la troisième GR Yaris cette année. En ce sens, le Finlandais se voit bien mal récompensé de ses efforts, même s'il espère toujours remettre le couvert l'an prochain avec Toyota.

Lappi a en effet une nouvelle fois démontré au Rallye de l'Acropole qu'il était un pilote sur lequel on peut compter, passant tout près d'un quatrième podium de suite. Trahi par sa mécanique, et plus précisément par un problème de pression d'essence le samedi après-midi, celui-ci a pu tout de même repartir le lendemain et aller chercher un point lors de la Power Stage.

Une belle combativité pour celui dont le compteur restera donc bloqué à 58 unités cette année. Une vraie performance quand on sait qu'il n'aura participé qu'à sept rallyes cette saison, soit une moyenne de 8,3 points marqués par rallye contre 7,7 à Craig Breen, premier pilote devant lui au championnat.

"Lors des derniers rallyes, je pense que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour garder mon baquet", a déclaré Lappi au site officiel du WRC. "L'équipe a fait appel à nous pour qu'on marque des points, et c'est ce que nous avons fait. Donc si on prend les choses sous cet angle, je pense qu'on mérite de continuer [avec Toyota]."

Lappi ne se fait guère d'illusions quant à la possibilité de prendre part à une saison complète pour Toyota l'an prochain. Il est en effet fort probable que la marque nippone reparte sur le même schéma que cette année, Ogier et lui devant se répartir les manches selon leurs affinités avec les différents types de terrain visités.

"J'aimerais en faire plus", concède cependant le Finlandais, qui regrette de ne pas pouvoir bénéficier d'un programme complet pour s'inscrire dans une véritable dynamique. "Les choses sont ce qu'elles sont. Je savais à quoi m'attendre quand j'ai signé. Mais je peux sentir que mon rythme est meilleur lorsque je roule régulièrement."

Lappi est passé près d'un quatrième podium d'affilée cette saison en Grèce.

Pas de retour avant le Rallye de Suède ?

Cela a en effet été le cas lors des quatre dernières manches, où Lappi a véritablement pu monter en puissance épreuve après épreuve, jusqu'à devenir à chaque fois un prétendant au podium. Insuffisant cependant pour que Toyota change son fusil d'épaule l'an prochain, le constructeur japonais préférant garder son pilote pour des surfaces bien spécifiques, telles que la neige du Rallye de Suède ou bien les pistes roulantes des Rallyes d'Estonie et de Finlande.

Partant de ce postulat, il y a fort à parier qu'Ogier lui sera préféré pour le Rallye Monte-Carlo 2023. Ce qui signifierait un retour au volant de la GR Yaris pas avant le Rallye de Suède, en février prochain, soit cinq mois après sa dernière apparition en WRC, lors du dernier Rallye de l'Acropole.