ES6 à 7 - Doublé français au soir de la 1ère étape, Loeb devant Loubet

Si M-Sport attendait sans doute avec impatience le retour de Sébastien Loeb au volant de la Ford Puma pour redonner un coup de fouet à une saison bien terne jusqu'ici, la structure anglaise peut également compter sur un second français, Pierre-Louis Loubet, qui fait forte impression lors de cette première étape du Rallye de l'Acropole. Les deux tricolores caracolent en effet en tête de l'épreuve grecque, l'Alsacien devançant le Corse de 1"7.

Le nonuple Champion du monde avait d'ailleurs très bien débuté la journée avec l'obtention des trois premières spéciales, avant de commettre une petite erreur dans l'ES5 de Dafni. Passé derrière Loubet et même derrière Esapekka Lappi, celui-ci a finalement regagné le terrain perdu et a repris l'avantage dans la dernière spéciale du jour, Bauxites.

Lappi, qui ambitionne de monter sur un troisième podium d'affilée en autant de rallyes ce week-end en Grèce, a néanmoins quelque peu décroché sur les deux Français et se situe à 8"7 de Sébastien Loeb au terme de cette première étape. Le Finlandais devance Thierry Neuville en quatrième position, ce dernier qui se retrouve quant à lui distancé à 16" de la tête de course.

Pilote le mieux classé chez Hyundai, on attendait pourtant mieux des i20 N après leurs démonstrations hier à la fois lors du shakedown et lors de la Super Spéciale disputée dans le magnifique Stade olympique d'Athènes. Au moins le natif d'outre-Quiévrain peut-il se féliciter d'avoir visiblement réussi à se remobiliser après sa désillusion lors de son rallye national en Belgique, où il avait abandonné à la fin de la deuxième étape.

La cinquième place revient quant à elle à Dani Sordo. L'Espagnol, qui a hérité du volant de la troisième Hyundai, se montre jusqu'ici moins fringant que lors de ses précédentes apparitions pour le constructeur sud-coréen, lorsqu'il avait fini sur le podium des Rallyes de Portugal et de Sardaigne. Il demeure néanmoins devant Ott Tänak, qui occupe pour sa part la sixième position, et dont la principale mission ces jours-ci est d'écarter la deuxième balle de match dont dispose Kalle Rovanperä dans la perspective du titre.

Un classement suffisant dans la mesure où son adversaire au championnat ne parvient pas à intégrer l'une des deux premières places. Il est vrai que cela est loin d'en prendre le chemin, le jeune finlandais n'évoluant pour l'instant qu'à la neuvième place, derrière Gus Greensmith et Elfyn Evans, après avoir balayé la route tout au long de la journée.

Celui-ci ne pourra d'ailleurs pas compter sur une position guère plus avantageuse dans l'ordre des départs demain, sachant que ce dernier sera cette fois-ci déterminé par la hiérarchie inverse du rallye au terme de cette première étape. Son coéquipier chez Toyota, Takamoto Katsuta, boucle quant à lui le top 10 après avoir connu une journée aux airs d'observation. Il est vrai qu'il s'agit de la toute première participation du Japonais au "Rallye des Dieux", qui a résolument pris le parti de la prudence pour voir le bout de cette dixième manche – il est le seul à ne pas avoir encore essuyé d'abandon cette saison.

En tête à la mi-journée, Loubet a finalement cédé face à Loeb en raison d'un problème de freins dans l'ES7 de Bauxites.

Breen décidément pas verni

Plus bas dans la hiérarchie, on retrouve Craig Breen au 11e rang. La déveine de l'Irlandais s'est encore manifestée aujourd'hui, le pilote M-Sport étant victime d'un début d'incendie sur sa Puma à l'arrivée de l'ES2, Loutraki 1, avant de devoir changer une roue dans le second passage de cette même spéciale.

Près de 148 km de parcours chronométrés sont au programme de la deuxième étape demain, répartis sur six nouvelles spéciales. La première d'entre elles, Pyrgos 1, débutera à 07h33 heure française.

Rallye de l'Acropole - Classement à l'issue de l'ES7