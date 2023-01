Loeb : "L'an dernier on était deux devant, là il est tout seul"

Charger le lecteur audio

"Il", c'est bien entendu Sébastien Ogier. Un an après un duel qui avait tenu en haleine tous les passionnés de rallye, Sébastien Loeb est aujourd'hui le grand absent du Monte-Carlo. Une épreuve qui ouvre la saison WRC et qui figure en tête de liste des pigistes de luxe que sont les deux multiples Champions du monde tricolores.

L'Alsacien, vainqueur en 2022 avec M-Sport, a dû cette fois donner la priorité au Dakar et à son format rallongé. Alors ce vendredi, c'est devant sa télévision qu'il a assisté à la domination outrageuse de son compatriote, leader ce soir avec plus d'une demi-minute d'avance sur Kalle Rovanperä. "L'an dernier on était deux devant, là il est tout seul et il fait un sans-faute pour l'instant", constate-t-il au micro de Canal+. "On voit que les autres sont quand même plus loin. Si ça se déroule bien pour lui, ça risque d'être difficile pour les autres."

Ce Rallye Monte-Carlo, Sébastien Loeb se sentait physiquement en mesure de s'y mesurer, même après avoir bouclé dimanche dernier seulement son Dakar 2023, avec de nouveau la deuxième place à la clé sur le rallye-raid. "C'est sûr qu'il y a un peu de fatigue à la fin du rallye, mais après deux jours je suis en pleine forme, je pourrais rouler au Monte-Carl'", lâche-t-il avec sa bonhommie habituelle. Las, le timing était beaucoup trop serré et malgré l'attirance qui se ressent dans les propos du nonuple Champion du monde, il n'était cette fois pas possible de faire autrement.

"C'est sûr que ça fait envie", admet-il. "J'en garde des super souvenirs. C'est vrai que c'était un grand moment pour moi d'avoir pu me battre avec Seb pendant tout le rallye [en 2022] et puis finalement de l'emporter dans la dernière spéciale. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Après, cette année ça ne le faisait pas, le programme est chargé. Avec le Dakar, c'était encore plus serré que l'an dernier. L'an dernier il y avait un jour de battement, là le Dakar se terminait le dimanche et les recos commençaient le lundi. C'était compliqué de tomber d'accord avec Ford pour participer. Donc effectivement, je suis ça de chez moi."

Reste la possibilité de revoir Sébastien Loeb au volant de la Ford Puma M-Sport à un autre moment de l'année. La porte est ouverte, on le sait, et Malcolm Wilson l'a répété la semaine dernière. Une fois la frénésie du Monte-Carlo retombée, ainsi que la participation proche du Français à la Race of Champions, le temps des discussions s'ouvrira peut-être à nouveau.

"J'ai toujours envie de faire des rallyes", assure-t-il. "C'est vrai que l'an dernier j'en ai fait quelques-uns, ils ne se sont pas tous bien terminés, mais globalement j'étais en tête de tous les rallyes que j'ai faits à un moment donné de l'épreuve, donc c'est que le feeling était toujours bon. Je me sentais bien dans la Ford, donc pourquoi pas. On avait potentiellement des projets avec Ford, on a pas mal discuté de différentes choses, aujourd'hui ils ont fait le choix de Tänak, qui est un top pilote pour jouer devant. Il faut faire des choix et aujourd'hui il n'y a rien de concrétisé pour l'une ou l'autre épreuve. Pour l'instant ce n'est pas décidé."