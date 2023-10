Neuville en tête du Rallye d'Europe centrale, Evans sous pression

Nouveau venu au calendrier du WRC, le Rallye d'Europe centrale plonge les concurrents dans l'incertitude. Pour ce retour sur asphalte, deux spéciales ont ouvert le bal ce jeudi en République tchèque, avant tout au long du week-end de parcourir des routes autrichiennes et allemandes.

L'ES1, super spéciale de 2,55 km organisée en début d'après-midi à Prague, était tracée autour d'un hippodrome avec un enjeu limité. Et pourtant, on y a observé quelques écarts, certes loin d'être rédhibitoires. On retiendra le scratch d'Ott Tänak, sept dixièmes seulement devant Sébastien Ogier et une seconde tout rond devant Thierry Neuville, mais aussi la pénalité de dix secondes dont a écopé Esapekka Lappi pour avoir volé le départ.

Les concurrents ont ensuite passé la majeure partie de l'après-midi sur la route, puisqu'il y avait 200 km de liaison à boucler pour rejoindre la deuxième spéciale, celle de Klatovy. Cette fois, 8,92 km au programme en deux passages, et une première vraie occasion d'observer la hiérarchie. Le tout, rappelons-le, dans un contexte de duel pour le titre mondial entre Kalle Rovanperä, qui dispose ce week-end d'une balle de match, et Elfyn Evans, qui doit devancer son coéquipier pour entretenir l'espoir.

Malgré une météo mitigée, l'ES2 s'est déroulée sur des portions parfois humides et avec une luminosité baissant très vite à la nuit tombante, ce qui a poussé les pilotes à s'équiper de leur rampe de feux. Parti premier sur une route large et rapide, et avec encore quelques lueurs du jour dont profiter, Kalle Rovanperä a assuré l'essentiel en prenant d'emblée 4"9 à son coéquipier et rival Elyn Evans. Un écart facilité par une petite erreur commise par le Gallois, qui a confié avoir manqué un point de freinage.

Thierry Neuville, qui assure n'avoir pas eu le sentiment d'attaquer à outrance, a amélioré la marque au volant de la Hyundai, avant que les concurrents suivants ne passent dans l'obscurité. Sébastien Ogier, lui, a manqué de rythme en lâchant près de six secondes et en déplorant un manque général de feeling à bord de sa Toyota. "Le vrai départ, c'est demain", a toutefois rassuré le Français.

Au classement général, Thierry Neuville est ce jeudi soir aux commandes avec 1"2 d'avance sur Ott Tänak, et près de six secondes d'avance sur Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä. Le premier perdant demeure Elfyn Evans dans son duel direct avec le Champion du monde en titre, mais l'écart de cinq secondes entre les deux hommes n'est évidemment pas rédhibitoire à ce stade.

Scratchs de jeudi

ES1 : O. Tänak

ES2 : T. Neuville

Rallye d'Europe centrale - Après l'ES2

Pilote Équipe Temps/Écart 1 T. Neuville Hyundai 6'06"9 2 O. Tänak M-Sport Ford +1"2 3 S. Ogier Toyota +5"8 4 K. Rovanperä Toyota +5"9 5 T. Suninen Hyundai +8"3 6 T. Katsuta Toyota +10"1 7 P. Loubet M-Sport Ford +10"4 8 E. Evans Toyota +10"7 9 E. Lappi Hyundai +13"6 10 G. Munster M-Sport Ford +15"0