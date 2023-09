Neuville tient tête à Ogier pendant la première étape en Grèce

Thierry Neuville (Hyundai) a pris la tête du Rallye de l'Acropole vendredi matin. Il a d'emblée détrôné Kalle Rovanperä (Toyota), leader après la Super Spéciale de jeudi soir, bien que le Finlandais ait été impressionnant dans la première boucle en passant premier sur la route. Troisième au moment de rallier la zone de changement de pneus de cette journée sans assistance, Sébastien Ogier (Toyota) a ensuite grimpé d'un cran pour devenir le plus proche poursuivant du Belge.

S'il n'a remporté qu'une seule spéciale, Neuville a réalisé une série de temps réguliers pour réussir à devancer Ogier de 2"8. Rovanperä a limité les dégâts malgré sa position de départ, jusqu'à signer le scratch dans l'ES3. Il figure ce soir à la troisième place à 25"5 du leader, mais n'a plus que 5"5 d'avance sur Elfyn Evans (Toyota), quatrième après une journée de hauts et de bas.

Les pilotes Hyundai et Toyota ont joué les premiers rôles, tandis que M-Sport a une nouvelle fois connu une journée très difficile. Cela a commencé avec l'abandon de Pierre-Louis Loubet avant même la première spéciale du jour, en raison d'une suspicion de problème de pompe à eau qui s'était déjà fait sentir jeudi soir.

Puis c'est Ott Tänak qui a été touché. L'Estonien est monté jusqu'à la quatrième place avant d'être stoppé à la zone de changement de pneus qui, à défaut d'assistance, entrecoupait les spéciales. Obligé de réparer pour régler à son tour un problème de pompe à eau, il a quitté les lieux en retard, ce qui lui a valu 3 minutes et 40 secondes de pénalité et l'a fait chuter à la huitième place du classement général. Le Champion du monde 2019 a finalement profité de sa position de départ pour remporter les deux dernières spéciales, mais sans ne plus nourrir la moindre ambition.

Sébastien Ogier, en lutte contre Thierry Neuville tout au long de la première journée du Rallye de l'Acropole.

Des conditions délicates

Cette journée comptait cinq spéciales près du canal de Corinthe, dont deux passages dans Loutraki, chrono nettement raccourci par une décision tardive des officiels jeudi soir à cause des dégâts subis par le terrain après le passage de la tempête cette semaine.

Les traces en étaient visibles dans les spéciales empruntées tout au long de cette journée, avec des flaques d'eau dans l'ES3 ou une ES6 largement boueuse. La pluie a aussi fait ressortir la roche-mère, ce qui a valu à plusieurs pilotes de grosses chaleurs dans des compressions, notamment Rovanperä, qui a subi un violent kick dans l'ES3, et Lappi qui a légèrement endommagé sa face avant.

Mais après les trombes d'eau qui se sont abattues sur la région cette semaine, c'est dans des conditions étonnamment sèches dans l'ensemble que le rallye a débuté et cela a désavantagé les premiers à prendre la route. En dehors de son scratch dans l'ES3 (Pissia, 16,43 km), Rovanperä a oscillé entre la cinquième et la septième place dans les autres chronos et il figure ce soir au troisième rang du général, à 25"5 du leader.

Les zones humides, elles, ont joué en faveur des pneus tendres de Pirelli. Neuville a fait le pari d'en monter quatre pour l'ES5 (Livadia (21,03 km), où il s'est montré cinq secondes plus rapide qu'Ogier. "C'était difficile de faire un choix [de pneus] avant la spéciale, mais finalement je me suis dit qu'il fallait y aller à fond. Tout ce qu'on peut prendre maintenant est bon à prendre pour demain", a déclaré le Belge.

Le Français, lui, a choisi de préserver une partie de son allocation de pneus tendres. "C'était le bon choix [de les prendre], mais le rallye est très long et nous n'avons pas beaucoup de pneus tendres. C'est une question de stratégie", a souligné le pilote Toyota après l'ES5.

La hiérarchie entre eux a été inverse dans l'ES6 (Elatia, 28,32 km), où Ogier a devancé Neuville de 4"6. Le pilote Toyota y a perdu une partie de son aileron arrière et le Belge a souffert d'un problème de différentiel arrière. Tous deux ont en tout cas manqué le scratch face à un Ott Tänak déchaîné et avantagé par sa position dans ces deux chronos. C'est à Neuville que revient l'avantage ce soir, avec 2"8 de mieux qu'Ogier.

Kalle Rovanperä reste sur le podium malgré le temps perdu cet après-midi.

Rovanperä a fait les frais des conditions glissantes de cette fin de journée et s'est fait distancer par les deux leaders. Ce soir, il devance de 5"5 son coéquipier Evans, qui avait pourtant commencé en perdant gros : 2"8 dans la Super Spéciale de jeudi soir, puis 4"2 dans l'ES2, dont il a rallié l'arrivée avec un pneu déjanté, et encore 9"0 dans l'ES3.

Le Gallois s'est retrouvé à la lutte face à Esapekka Lappi (Hyundai), qui a pu boucler sa journée malgré une fuite de radiateur à réparer à mi-parcours. Un temps quatrième, le Finlandais occupe ce soir la cinquième place, à seulement 1"1 d'Evans, qui l'a repris dans les deux derniers chronos du jour. Takamoto Katsuta (Toyota) et Dani Sordo (Hyundai) sont quant à eux en bagarre pour la sixième place.

En WRC2, Yohan Rossel a pris la tête après la crevaison d'Adrien Fourmaux dans la dernière spéciale du jour. Andreas Mikkelsen, leader du championnat, a été victime d'un délaminage et de deux déjantages au cours de cette journée. Oliver Solberg, prétendant au titre, a quant à lui perdu énormément de temps dès la première spéciale, avant de devoir abandonner, frappé par un problème de pompe à essence.

Six spéciales attendent les équipages samedi, dont deux passages dans celle de Pavliani, qui s'est avérée très difficile à reconnaître à cause de la tempête. L'ES7 s'élancera demain dès 7h08 heure locale.

Scratchs de vendredi

ES2 : T. Neuville

ES3 : K. Rovanperä



ES4 : S. Ogier



ES5 : O. Tänak



ES6 : K. Rovanperä

Rallye de l'Acropole - Classement après l'ES6

Pilote Équipe Temps/Écart 1 T. Neuville Hyundai 55'10"4 2 S. Ogier Toyota +2"8 3 K. Rovanperä Toyota +25"5 4 E. Evans Toyota +31"0 5 E. Lappi Hyundai +32"1 6 T. Katsuta Toyota +41"7 7 D. Sordo Hyundai +48"6 ...9 O. Tänak M-Sport Ford +3'34"5