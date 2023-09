Rovanperä empoche la Super Spéciale du Rallye de l'Acropole

Le Rallye de l'Acropole est bel et bien lancé ! Malgré une météo exécrable qui a touché la Grèce ces dernières 72 heures, le travail des organisateurs pour maintenir l'épreuve a fait son œuvre. Ce qui demandera toutefois à être confirmé vendredi avec le véritable début des hostilités.

Car ce jeudi soir, les pilotes du WRC avaient rendez-vous à 200 km de leur base pour une Super Spéciale dans les rues d'Athènes. Au menu, un parcours artificiel de 1,48 km, taillé pour le spectacle et certainement pas pour créer des différences ! Pas surprenant, donc, de voir les principaux protagonistes se tenir en moins de deux secondes.

À ce petit jeu, sur un tarmac sec et à la nuit tombante, c'est le Champion du monde en titre Kalle Rovanperä qui a fait mouche et empoché le scratch de cette première spéciale, avec trois dixièmes d'avance sur Esapekka Lappi, et quatre sur Thierry Neuville. Le Finlandais, leader du championnat et pleinement remis de ses blessures au dos et aux côtes, devra en revanche jouer les ouvreurs pour la journée de vendredi. À noter qu'Elfyn Evans a terminé un peu plus en retrait, à 2"8 du leader.

Vendredi justement, le Rallye de l'Acropole offrira un visage totalement différent avec le retour sur terre, dans des conditions qui s'annoncent forcément dégradées. Cinq spéciales seront à parcourir (deux le matin, trois l'après-midi), la plus longue proposant une distance supérieure à 28 km (ES6). La météo, elle, devrait s'améliorer de manière spectaculaire, notamment au cours de la journée de samedi. "Ça va être un rallye compliqué pour nous tous ce week-end, mais on va aussi essayer de prendre du plaisir", a prévenu Thierry Neuville.

Rallye de l'Acropole - Classement après l'ES1

Pilote Équipe Temps/Écart 1 K. Rovanperä Toyota 1'32"9 2 E. Lappi Hyundai +0"3 3 T. Neuville Hyundai +0"4 4 D. Sordo Hyundai +0"5 5 O. Tänak M-Sport Ford +0"7 6 S. Ogier Toyota +1"3 7 T. Katsuta Toyota +1"3 8 P. Loubet M-Sport Ford +1"7