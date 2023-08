Rovanperä s'est légèrement blessé et doit se ménager

Kalle Rovanperä va devoir se ménager un peu. Le Champion du monde en titre, parti lourdement à la faute le week-end dernier lors du Rallye de Finlande, a révélé qu'il souffrait de quelques blessures mineures après cet accident. Rien de grave pour le pilote Toyota, mais tout de même de quoi se voir préconiser un peu de repos.

Parti en tonneau dans la huitième spéciale de son rallye à domicile, le leader du championnat avait sérieusement endommagé sa GR Yaris dans son embardée. À tel point que ses mécaniciens n'ont pas été en mesure de réparer sa monture, le contraignant à son tout premier abandon en WRC depuis le Rallye de Croatie 2021. S'il s'agit de la raison première pour laquelle le leader du championnat n'a pas repris la route, peut-être que sa condition physique ne le lui aurait pas permis non plus.

Ce vendredi, Kalle Rovanperä a en effet annoncé qu'il était touché aux côtes et au dos après son accident et qu'il devait se concentrer sur un retour à 100%. Certes, le WRC connaît désormais une pause d'un mois avant le Rallye de l'Acropole prévu le week-end du 10 septembre, mais le Finlandais devait normalement être sur le pont en cette fin de semaine. En effet, parallèlement à son engagement en rallye, il participe régulièrement aux manches de l'European Drift Masters au volant d'une GR Supra.

"Malheureusement, je dois faire l'impasse sur la cinquième manche du DMEC en Allemagne", explique-t-il. "Je me suis un peu blessé aux côtes et au dos lors de mon accident au Rallye de Finlande, et pour me rétablir pleinement en vue des prochains rallyes, j'ai décidé de manquer la prochaine épreuve. J'ai essayé de conduire un peu il y a quelques jours, mais c'était un peu trop douloureux."

Auteur de son premier zéro pointé de la saison après ce crash en Finlande, Kalle Rovanperä a tout de même conservé la tête du championnat mais a vu ses plus proches poursuivants, Elfyn Evans et Thierry Neuville, revenir à respectivement 25 et 36 points alors que quatre rallyes sont encore à disputer.

Après son abandon, Kalle Rovanperä a déploré "un accident stupide", lui qui pointait alors en tête de son rallye national, qui n'a plus été remporté par un pilote maison depuis Esapekka Lappi en 2017.