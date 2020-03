Ogier : "Ce rallye n'aurait pas dû avoir lieu !"

Dans un week-end qui a ouvert une période d'inactivité forte pour de nombreux championnats, le Rallye du Mexique s'est couru en Amérique centrale en dépit de la pandémie mondiale de coronavirus. Le WRC a ainsi fait figure de cas à part, mais a finalement été rattrapé par la situation, annonçant l'annulation de la journée de dimanche pour notamment permettre à toutes ses composantes de quitter le pays avant d'être frappées par des mesures restrictives prises aux quatre coins du globe.

Avant même le début de l'épreuve, Sébastien Ogier avait émis une grande réserve quant au fait de maintenir le rallye. "C'est étrange de courir alors que le monde entier affronte une situation critique", regrettait le Français jeudi. "J'espère vraiment que ce qu'on fait est juste et qu'on ne va pas apporter plus de danger ici." Des propos qui n'étaient pas sans rappeler ceux tenus à Melbourne par Lewis Hamilton le même jour, à l'heure où le Grand Prix d'Australie de Formule 1 n'était pas encore annulé.

Si nous avons mis les fans en danger, cette victoire n'a aucune valeur. Sébastien Ogier

Le rendez-vous mexicain confirmé, Ogier et ses homologues ont fait contre mauvaise fortune bon cœur pour se lancer à l'assaut du chronomètre. Le sextuple Champion du monde a remporté sa première victoire sous les couleurs de Toyota, mais au moment de revenir sur ce succès, il a exprimé davantage le fond de sa pensée. "C'est vraiment une victoire étrange pour moi ce week-end", a-t-il insisté. "Au fond, je ne voulais pas courir, et j'ai été convaincu de le faire, de faire mon boulot, mais pour moi protéger la vie humaine devrait passer en premier lieu et j'espère que nous n'avons rien fait de mal ici pour nos amis au Mexique."

Un Ogier qui en a remis une couche quelques instants plus tard : "Cette victoire est complètement différente des autres, car ce rallye n'aurait pas dû avoir lieu ! Protéger la vie humaine devrait passer avant tout autre intérêt, et y compris avant la course, bien sûr ! Si nous avons mis les fans en danger ici cette victoire n'a aucune valeur."

La tête à d'autres préoccupations, le Français et son copilote Julien Ingrassia ont toutefois réussi un gros coup sur le plan comptable puisqu'ils ont pris la tête du championnat. "Nous avons eu de bonnes sensations dès le départ et nous avons saisi l'occasion de prendre la tête vendredi matin", commente Ogier au moment de revenir sur l'aspect sportif. "Aujourd'hui [samedi] nous avions une meilleure position de départ et nous avons attaqué d'entrée pour augmenter l'écart, puis nous avons essayé de contrôler jusqu'à la fin. C'est une victoire étrange et c'est dur de la célébrer dans ces circonstances. Mais merci à l'équipe, ils ont fait un travail fantastique ce week-end. La voiture a été impeccable tout le week-end. Elle a vraiment été fiable et rapide, et ce sont de bons points pour le championnat."

Désormais, le WRC se retrouve dans l'incertitude quant à la suite de sa saison puisque le Rallye d'Argentine a été reporté. Le prochain rendez-vous est fixé au Portugal à la fin du mois de mai, sans aucune garantie pour le moment. Chez Toyota, le président de l'équipe Akio Toyoda a quoi qu'il en soit salué l'attitude des acteurs durant le week-end mexicain.

"J'ai entendu que l'organisateur et les autorités locales avaient bien planifié les choses pour mettre en place des mesures afin de maintenir ce rallye dans des conditions sûres", a-t-il souligné. "Je veux leur faire part de ma reconnaissance pour leur travail acharné afin d'aider les fans à profiter de cet événement. Je veux également partager ma reconnaissance pour les pilotes, qui ont essayé de divertir les fans autant que possible dans de telles circonstances."