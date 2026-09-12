Solberg garde le meilleur pour la fin et creuse son avance au Chili

En tête depuis la première spéciale du Rallye du Chili, Oliver Solberg ne faiblit pas. Samedi après-midi, il a réalisé une prestation impressionnante qui lui a permis d'accroître son avance et de se rapprocher de ce qui serait sa deuxième victoire de la saison après celle du Monte-Carlo.

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La boucle matinale s'était terminée avec quatre équipages regroupés en seulement 20 secondes. L'avance de Solberg était de 10"1, et elle a presque doublé ce soir. Pourtant, soucieux de ménager ses pneus dans une journée qu'il pressentait éprouvante sur ce plan, le Suédois a d'abord vu Elfyn Evans revenir à 9"8 dans l'ES10 (Pelún 2). Il a toutefois réagi et devancé le Gallois par deux fois ensuite.

Une performance époustouflante lui a notamment permis de remporter l'ES12, constituant en un second passage dans le chrono de María las Cruces (28,31 km), où il avait déjà dominé ce matin. Les 3"7 qu'il y a assénées à Evans, gagnées principalement dans la dernière portion de la spéciale, en descente, lui ont permis de porter son avance sur le leader du championnat à 19"1 avant les quatre derniers chronos restant à disputer dimanche.

"Demain, la première spéciale sera extrêmement difficile, mais au moins maintenant nous avons une petite avance, ce qui est très appréciable. Par rapport au championnat, je dois sortir ma performance habituelle dans la Power Stage et la journée du dimanche, n'est-ce pas ? Je vais donc faire de mon mieux", a déclaré Solberg au dernier point stop du jour.

Evans sous la menace d'Ogier

Pendant une grande partie de l'après-midi, Elfyn Evans s'est davantage attaché à conserver sa deuxième place qu'à rattraper Oliver Solberg. Le Gallois a dû faire face à un Sébastien Ogier déchaîné aujourd'hui, qui s'est d'abord attaqué à Adrien Fourmaux (Hyundai) puis à son coéquipier.

Le Français a entamé la boucle de l'après-midi en quatrième position, à 1"9 de Fourmaux, qu'il a d'emblée dépassé, pour la deuxième fois de la journée, en gagnant l'ES10. Ogier a ensuite mis la pression sur Evans en enchaînant avec le scratch de l'ES11 (Lota 2) : en lui reprenant 6"1, il n'était désormais plus qu'à trois dixièmes du Gallois !

Sébastien Ogier (Toyota Gazoo Racing WRT) Photo de : Toyota Racing

Evans a toutefois su puiser dans ses réserves et réagir lors de la dernière spéciale de la boucle. Il a réussi à devancer Ogier d'une seconde pour conserver ce soir la deuxième place. Le Français termine quant à lui la journée sur la troisième marche du podium provisoire, à 20"4 de la tête.

"J'ai piloté proprement. Nous avons profité de pneus neufs, mais le mal avait déjà été fait dans les deux spéciales précédentes. Je ne peux pas être entièrement satisfait de cet après-midi, nous espérions être plus rapides. On continue", a commenté Evans.

Fourmaux peste, Pajari décroche

Ce soir, Adrien Fourmaux doit se contenter de la quatrième place. Il le doit en grande partie au terrain perdu dans l'ES12, son pari de monter trois pneus tendres et un pneu dur n'ayant pas porté ses fruits.

Le pilote Hyundai avait adopté une stratégie similaire ce matin, ce qui lui avait permis de devancer Ogier au premier passage dans ce qui est la spéciale la plus longue du rallye et de provisoirement lui reprendre la troisième place, mais il n'a pas pu réitérer cet exploit cet après-midi et s'est montré frustré.

"C'est un véritable cauchemar de gérer les pneus", a lâché Fourmaux, qui a également perdu un morceau d'aéro après un impact. Il abordera la journée de dimanche à 31"1 de la tête et à 10"7 d'Ogier. "Au Paraguay, les routes n'étaient pas du tout abrasives et les pneus explosaient tout simplement. Ici, c'est comme s'ils étaient enrobés de fromage."

Sami Pajari complète le top 5, désormais isolé à 1'15"5 du leader, alors qu'il était encore au contact d'Ogier hier soir. "Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette journée. Nous n'avons pas vraiment le rythme que nous aimerions avoir. On parle beaucoup du rôle important joué par la position sur la route, mais au final, notre rythme n'est pas celui que nous voudrions avoir. J'espère que nous serons plus rapides pour le Super Sunday", a déclaré Pajari.

Bien que lui aussi handicapé par sa position sur la route, Esapekka Lappi (Hyundai) a connu une bien meilleure journée que celle d'hier et s'est hissé à la sixième place. Josh McErlean (M-Sport-Ford) a terminé cette journée en septième position après avoir surmonté une crevaison à l'arrière gauche dans la matinée et un problème sur sa voiture qui lui a valu de quitter l'assistance de la mi-journée avec une minute de retard.

Son coéquipier, Jon Armstrong, est parti en tonneau ce matin dans l'ES8 et a été contraint à l'abandon. Thierry Neuville (Hyundai) a lui aussi dû abandonner après plusieurs tonneaux avec sa i20 N dans l'ES7, et il ne repartira pas dimanche compte tenu des dégâts subis par sa voiture.

En WRC2, c'est Yohan Rossel, au volant de sa Lancia, qui file vers la victoire, avec 58"0 d'avance sur Robert Virves, leader du championnat.

scratchs du samedi ES7 15,65 km Pelún 1 S. Ogier ES8 25,64 km Lota 1 S. Ogier ES9 28,31 km María las Cruces 1 O. Solberg ES10 15,65 km Pelún 2 S. Ogier ES11 25,64 km Lota 2 S. Ogier ES12 28,31 km María las Cruces 2 O. Solberg

Rallye du Chili - Classement après l'ES12

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 O. Solberg Toyota 2h17'09"5 2 E. Evans Toyota +19"1 3 S. Ogier Toyota +20"4 4 A. Fourmaux Hyundai +31"1 5 S. Pajari Toyota +1'15"5 6 E. Lappi Hyundai +4'10"1 7 J. McErlean Ford M-Sport +5'18"2 ... 39 T.Katsuta Toyota +1h01'40"8