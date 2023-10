Ott Tänak va faire son retour chez Hyundai en 2024

Le Champion du monde 2019 du WRC, Ott Tänak, va quitter l'équipe M-Sport Ford après la saison 2023 pour retrouver Hyundai. Cette annonce intervient alors que l'Estonien vient de remporter le Rallye du Chili.

Tänak avait fait le choix de quitter la marque sud-coréenne en fin de saison 2022, un an avant la fin de son contrat, pour aller piloter l'une des Ford Puma de l'écurie britannique. Cependant, en dehors de ses victoires en Suède et au Chili, ainsi que de sa seconde place en Croatie, l'ancien pilote Toyota a surtout connu une campagne faite de difficultés techniques et de manque de réussite.

Hyundai, désormais dirigé par Cyril Abiteboul au poste de directeur et par François-Xavier Demaison dans le rôle de directeur technique, a donc convaincu Tänak de faire le voyage retour dès la fin de la saison. La durée de l'engagement n'a toutefois pas été précisée.

"Depuis que nos chemins se sont séparés il y a exactement un an, l'équipe a travaillé très dur sur la nouvelle structure technique. Hyundai Motorsport a une vision et un objectif clairs pour l'avenir proche, et c'est quelque chose qui m'a convaincu de me joindre à nouveau à eux", a déclaré Tanak. "Notre objectif dans ce nouveau chapitre n'est rien de moins que de remporter les trois titres, et avec la nouvelle structure de l'équipe, nous avons tous les outils nécessaires pour y parvenir. À nous de jouer."

"Cette année est passée si vite avec M-Sport Ford WRT. Je suis fier que nous ayons réussi à remporter deux rallyes contre de si grands constructeurs et que nous ayons pu être dans la lutte pour le championnat pendant la première partie de la saison. Mais ce sport est difficile et malheureusement, nous avons connu quelques défaillances de trop. Néanmoins, tout le monde s'est efforcé de nous donner les meilleures chances et je leur en suis très reconnaissant."

Tänak fera ainsi à nouveau équipe avec Thierry Neuville, qui est sous contrat pour l'année prochaine. Les plans de l'équipe au-delà et la question de savoir si elle fera rouler trois ou quatre i20 N l'année prochaine devraient être fixés avant la dernière manche au Japon en novembre. L'équipe discute avec Esapekka Lappi, actuel titulaire, ainsi qu'avec Teemu Suninen et Dani Sordo, qui partagent la troisième voiture jusqu'à la fin de l'année suite au décès de Craig Breen.

