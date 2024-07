Rovanperä s'échappe en Lettonie, Neuville distancé

Kalle Rovanperä a confirmé son avantage en Lettonie, aidé par une position lointaine sur la route, comme Martins Sesks et Sébastien Ogier, alors que les leaders du championnat étaient très désavantagés sur un terrain à balayer.

Cette deuxième boucle était composée de quatre spéciales, avec de seconds passages dans Milzkalne et Tukums, déjà empruntés dans la matinée, et deux spéciales à découvrir. Ogier a remporté le premier chrono de l'après-midi mais Rovanperä était bien le plus fort ce vendredi, et il a ensuite enchaîné trois scratchs, ce qui lui a permis de creuser l'écart.

Le vainqueur des deux derniers championnats devance le pilote local Sesks, qui ne prend que son deuxième départ en WRC et le premier avec une Ford dotée du système hybride. L'écart a grimpé à 15"7 dans la dernière spéciale, celle lors de laquelle Rovanperä a fait la plus grosse différence. Ogier complète le podium provisoire, à 21"6 du leader.

Ott Tänak a longtemps occupé la quatrième place mais il a perdu deux positions dans la dernière spéciale, ce qui a profité à Takamoto Katsuta et Adrien Fourmaux. Septième après la première boucle, le Français a réussi une belle remontée en doublant Elfyn Evans lors de la première spéciale de l'après-midi, puis Tänak en fin de journée.

Les premiers du championnat ont énormément payé le fait d'être les premiers dans l'ordre de passage, sur des routes très poussiéreuses. Evans est un lointain septième devant Grégoire Munster et le grand perdant de la journée, Thierry Neuville, longtemps dixième avant de remonter au neuvième rang lors du dernier chrono. "J'ai essayé de gagner au moins une position", a lâché le Belge à la fin de sa journée, frustré par cette journée de balayage. "Je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas facile de remporter un championnat."

Esapekka Lappi boucle le top 10 après une journée difficile. Après s'être beaucoup plaint du manque de grip dans la matinée, le pilote Hyundai a terminé la première spéciale de l'après-midi avec une roue déjantée.

Scratchs du vendredi après-midi

ES5 4,99 km Milzkalne 2 S. Ogier ES6 27,56 km Tukums 2 K. Rovanperä ES7 17,44 km Strazde K. Rovanperä ES8 20,52 km Talsi K. Rovanperä

Rallye de Lettonie - Classement après l'ES8