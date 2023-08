Rovanperä veut "rester intelligent" en Finlande en pensant au titre

Sa prestation en Estonie a marqué les esprits : Kalle Rovanperä n'a pas fait dans le détail pour remporter le huitième rallye de la saison WRC, en gagnant 15 spéciales, dont 13 à la suite. Après cette victoire écrasante, la dixième de sa carrière en WRC, le Champion du monde en titre enchaîne avec le Rallye de Finlande.

Il a pu s'y préparer en disputant le week-end dernier le Hyacenter Rally, basé à Tampere. Une épreuve qui reprenait d'anciennes spéciales du rallye WRC et où il a battu son coéquipier Elfyn Evans de 11"6 secondes en huit chronos.

Après cet avant-goût, Rovanperä s'attend à une expérience bien plus difficile cette semaine, avec le parcours WRC, dont la première des 22 spéciales sera disputée jeudi soir. Son ambition sera de devenir le premier local à remporter le Rallye de Finlande depuis qu'Esapekka Lappi y a célébré en 2017 celle qui est à ce jour son unique victoire mondiale.

En tant que leader du championnat, le pilote Toyota aura le désavantage de s'élancer en premier sur ces routes de terre, réputées pour leur vitesse, alors qu'un autre sérieux candidat, Ott Tänak (M-Sport Ford), triple vainqueur de cette épreuve, partira quatrième.

Mais Kalle Rovanperä regarde déjà au-delà des victoires de rallyes. Il garde un œil attentif sur le classement général, où son avance est aujourd'hui de 55 points avec pour plus proche poursuivant Elfyn Evans. Devenu l'année dernière le plus jeune Champion du monde WRC, le Finlandais ambitionne à présent de remporter un deuxième titre consécutif. Seuls cinq champions y sont précédemment parvenus en 46 ans : Juha Kankkunen, Miki Biasion, Tommi Mäkinen, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier.

"La Finlande, ce sera clairement plus compliqué. Sachant qu'Ott partira dans une meilleure position que l'année dernière, ça ne va pas être facile, mais c'est mon rallye à domicile et je dois essayer de faire de mon mieux", a déclaré Kalle Rovanperä à Motorsport.com.

"Ce serait spécial [de gagner], mais disons que je veux aussi rester intelligent par rapport à la lutte au championnat. Nous avons fait du bon boulot au championnat pendant toute l'année, alors nous avons besoin d'empocher de bons points en Finlande. Je ne veux donc pas gâcher une bonne moisson de points."

Kalle Rovanperä et son copilote Jonne Halttunen ont écrasé le Rallye d'Estonie.

Rovanperä devra cependant répondre aux attentes qui entourent sa participation à ce rallye, notamment celles de milliers de fans finlandais qui espèrent le voir l'emporter. Pour son patron d'équipe, Jari-Matti Latvala, qui sera lui-même au volant d'une Yaris GR cette semaine, la pression n'affectera pas le jeune homme de 22 ans, qui y semble imperméable.

"Il est tellement cool qu'il ne semble pas souffrir de la pression, ce qui est l'un des plus grands atouts dans sa nature", a estimé Jari-Matti Latvala auprès de Motorsport.com. "Il ne s'en inquiète pas vraiment. Je pense que ce sera assez facile pour lui d'aller en Finlande."

"Ce sera plus difficile de gagner là-bas qu'en Estonie. Il a les capacités pour y piloter, mais le niveau d'adhérence est différent en Finlande et nous aurons de nouvelles spéciales vendredi, alors il faudra voir si les pilotes qui partent plus loin parviennent à mieux attaquer. Quoi qu'il en soit, pour tous les autres pilotes, il sera difficile de battre Kalle."