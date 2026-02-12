LIVE F1 - Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos en direct (Jour 2)
Du 11 au 13 février 2026, les écuries de Formule 1 retrouvent la piste à Bahreïn pour la première des deux sessions d'essais hivernaux organisées sur le circuit de Sakhir. Voici nos informations en direct tout au long de ces tests.
Classement en direct
Résumé
- Le premier drapeau rouge du jour a été causé par Cadillac à 8h10. Sergio Pérez était au volant et s'est arrêté en piste. La séance a repris à 8h14. Le Mexicain a retrouvé la piste à 9h30.
- La journée a démarré à 8h, heure française. Dix voitures ont pris la piste jusqu'ici ; la Red Bull d'Isack Hadjar n'est pas attendue avant 10h, suite à un problème lors du montage.
Live Texte
Norris et Gasly seuls en piste actuellement.
McLaren nous a d'ailleurs confirmé qu'il n'y avait pas de problème particulier sur le moteur après le démontage du capot tout à l'heure.
fastandfurious dans les commentaires : "Bonjour à tous. Vous indiquez à propos d'Hadjar "un souci repéré lors du montage de sa voiture". Les écuries n'ont-elles qu'un seul châssis pour deux pilotes ?"
Bonjour ! Les écuries utilisent généralement un châssis en effet, toutefois avec les changements de pilotes (et donc les adaptations nécessaires, surtout qu'Hadjar et Verstappen n'ont pas le même gabarit) et les diverses vérifications techniques, ainsi que l'installation de pièces neuves, il y a toujours une phase de démontage/remontage durant laquelle des problèmes peuvent être découverts.
Eh bien, quand on parle du Lando : le voici de retour en piste, avec Gasly, Bearman, Pérez et Alonso.
Notons que nous avons vu les mécaniciens McLaren travailler sur l'unité de puissance Mercedes de Norris lors de sa rentrée au stand tout à l'heure, en enlevant le capot moteur.
Allez, un petit point sur les tours parcours à 9h33 :
Leclerc 27
Norris 17
Gasly 29
Bearman 22
Albon 17
Alonso 10
Pérez 6
Lawson 11
Hülkenberg 13
Antonelli 3
Hadjar 0
Ah tiens, bonne nouvelle pour Cadillac : Pérez est de retour en piste après le drapeau rouge causé tout à l'heure.
Du côté de Red Bull, on rappelle qu'Hadjar n'est pas attendu avant 10h en piste, au moins, en raison d'un souci repéré lors du montage de sa voiture hier.
Oula, j'ai massacré son nom... Hülkenberg.
Leclerc et HJülkenerg sont en piste actuellement.
Je voudrais quand même revenir sur Mercedes. On est presque à 1h30 de roulage et le fait qu'il n'y ait que trois tours au compteur, après une après-midi d'hier déjà largement gâchée par un souci technique, ça donne une impression très différente de Barcelone.
Si on rajoute les déclarations des uns et des autres et le contexte autour du moteur, c'est vraiment pas la même vibe. Après, ce ne sont que des essais hivernaux mais tout de même.
C'était bien un tour d'attaque mais, malgré un deuxième secteur en violet, il n'améliore pas.
Leclerc vient de monter à 335 km/h dans la ligne droite avant un gros freinage. Sans doute un tour d'attaque.
Mon cher lafouche, dans les commentaires : sachez que Ferrari ne donne pas son programme avant le début de chaque journée, d'où le fait que le planning n'était pas complet. Mais désormais, vu qu'ils ont annoncé que Leclerc sera seul au volant aujourd'hui, on peut déduire que Hamilton sera là demain.
Leclerc signe le meilleur temps depuis le début de ces tests de Bahreïn, en 1'34"442. Il est en pneus C3.
Notons que malgré le peu de tours faits par la Cadillac, il y a une voiture qui a encore moins roulé ce matin... c'est la Mercedes, avec trois tours seulement pour Antonelli.
Pérez que l'on n'a d'ailleurs toujours pas revu en piste après le souci de sa Cadillac qui a entraîné le seul drapeau rouge du jour pour le moment, aux alentours de 8h10.
Norris, Gasly, Alonso, Albon, Leclerc et Hülkenberg en piste actuellement.
Norris est visiblement dans une simulation de long relais. Je regardais sa vitesse de pointe dans la ligne droite principale : il atteint 310 km/h au milieu, puis ça baisse progressivement alors qu'il est toujours à fond sur l'accélérateur.
En revanche, il ne semble pas vraiment faire de lift and coast à cet endroit.
Norris, Alonso et Lawson en piste actuellement. Trois titres F1 à eux 3.
el.prempain@gmail.com dans les commentaires : "Normalement je suis en cours mais pour vous on cache dans la trousse"
Ah, on apprécie ! Même si on est un peu à l'étroit. Et je crois qu'il y a un stylo qui fuit, à vérifier.
Un point sur les tours parcourus à 11h03 :
Norris 10
Gasly 20
Bearman 16
Leclerc 16
Pérez 4
Lawson 6
Albon 10
Hülkenberg 8
Antonelli 3
Alonso 4
Hadjar 0
Ferrari nous offre une petite vidéo de la journée d'hier, pour le plaisir des yeux et des oreilles :
Hier, le champion du monde avait signé 1'34"669 comme meilleur chrono. La piste s'améliore, donc on devrait réussir à abaisser cette marque, peut-être dès ce matin d'ailleurs.
Norris continue d'améliorer, en 1'35"7, toujours armé des pneus C1.
Seregon7 dans les commentaires : "Du coup, les pneus C4 permettent de faire des chronos explosifs ? :D"
Oh non, spoilez pas les vannes prévues pour la semaine prochaine...
Norris, Leclerc et Albon sont actuellement en piste.
Vous êtes venus pour suivre des essais mais vous êtes en fait sur une succursale de Carambar.