fastandfurious dans les commentaires : "Bonjour à tous. Vous indiquez à propos d'Hadjar "un souci repéré lors du montage de sa voiture". Les écuries n'ont-elles qu'un seul châssis pour deux pilotes ?"

Bonjour ! Les écuries utilisent généralement un châssis en effet, toutefois avec les changements de pilotes (et donc les adaptations nécessaires, surtout qu'Hadjar et Verstappen n'ont pas le même gabarit) et les diverses vérifications techniques, ainsi que l'installation de pièces neuves, il y a toujours une phase de démontage/remontage durant laquelle des problèmes peuvent être découverts.