Alpine cause un deuxième drapeau rouge en 2 jours, après une nouvelle "alerte"

Dans une journée une nouvelle fois marquée par peu de drapeaux rouges sur problèmes techniques, Alpine aura été responsable d'une interruption de séance aux alentours de 15h, heure française, sans pouvoir reprendre la piste ensuite. Un accroc dans une journée jusqu'ici plutôt très bonne pour l'écurie franco-britannique, dont l'A526 avait engrangé, avec Pierre Gasly seul à son volant ce jeudi, 97 tours.

C'est déjà 20 de plus que la journée de mercredi, elle aussi marquée par un drapeau rouge causé par Alpine en matinée, avec cette fois Franco Colapinto à bord. "Des soucis sur la voiture nous ont contraints à effectuer plusieurs arrêts dans la matinée pour mettre en place différents correctifs", avait sobrement expliqué Steve Nielsen au soir de cette première journée.

"Cela fait partie du processus avec une monoplace entièrement nouvelle, et il est essentiel de les résoudre rapidement et de prendre des mesures pour éviter toute récidive. C'est inhérent aux essais et il est important de voir une réaction positive de l'ensemble de l'équipe, pilotes compris, face à ces contretemps. Nous avons bien réagi en corrigeant certains problèmes du matin et nous avons connu une séance un peu plus productive l'après-midi avec Pierre."

"L'objectif est de revenir demain [jeudi] avec Pierre au volant toute la journée afin d'accumuler les tours et les kilomètres tout en poursuivant notre apprentissage et le développement du package."

"Quelque chose ne nous plaisait pas dans les données"

Pierre Gasly a perdu du roulage ce jeudi à Bahreïn. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Objectif pas tout à fait rempli, donc, puisque les deux dernières heures de la seconde journée ont été passées dans le garage pour Gasly et l'A526.

Interrogé sur le sujet au micro de Canal+, le vainqueur du GP d'Italie 2020 a déclaré : "Ça a été une journée positive, on a réussi à faire quasiment une centaine de tours, donc c'est important. On apprend toujours de plus en plus sur ces voitures."

"Après, c'est vrai qu'il y a eu une petite alerte sur la fin de la journée, l'équipe n'a pas voulu prendre de risques et malheureusement on a perdu la dernière heure et demie de roulage."

Plus tard, il a ajouté dans le communiqué de l'équipe : "Notre roulage a été écourté cet après-midi après avoir vu quelque chose qui ne nous plaisait pas dans les données. Nous avons donc préféré nous arrêter par précaution. Nous avons perdu quelques tours ce soir, mais à ce stade de la saison, avec une nouvelle monoplace, il vaut mieux être plus prudents que d'habitude."

Encore "beaucoup de choses à faire" pour Alpine

Concernant la suite, Gasly suivra la fin de ces tests depuis le bord de piste puisque Colapinto retrouvera la monoplace rose et bleue ce vendredi, avant l'ultime session de la semaine prochaine (du 18 au 20 février). "Il nous reste beaucoup de choses à faire demain et la semaine prochaine", a précisé le Français.

"Nous avons tout de même parcouru beaucoup de kilomètres et nous apprenons énormément chaque fois que nous sommes en piste, notamment avec de nouveaux systèmes et de nouvelles méthodes de travail. Il y a de nombreux points sur lesquels progresser, de réponses à trouver et d'analyses à mener en équipe."

"De manière générale, nous ne nous concentrons pas sur la performance pure à ce stade, car il y a encore de nombreuses étapes à valider. Mes sensations au volant s'améliorent de jour en jour, nous avons fait un bon pas en avant depuis Barcelone et j'ai déjà hâte de revenir dans la voiture la semaine prochaine. "