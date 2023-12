Alonso : Aston Martin méritait de gagner "plus que quiconque" en 2023

Aston Martin a connu un début de saison 2023 tonitruant sur fond de progression spectaculaire, en signant six podiums lors des huit premiers Grands Prix. Lors de ce premiers tiers d'exercice, l'équipe s'est souvent imposée comme la seconde force du plateau derrière Red Bull avant de connaître une suite de campagne plus délicate. Cela n'a pas empêché Fernando Alonso d'ajouter deux autres montées sur la "boîte" après la trêve estivale.

L'Espagnol, qui a ainsi terminé l'année avec huit podiums à son actif, est le troisième pilote le mieux doté dans ce domaine derrière Max Verstappen (21 podiums sur 22 GP) et Sergio Pérez (9 podiums). Au classement pilotes, il a toutefois été battu par Lewis Hamilton, plus régulier sur l'ensemble de la saison, et a terminé à égalité de points avec Charles Leclerc, même si le Monégasque a été classé cinquième car il a signé moins de troisièmes places que le pilote Aston.

Dans une saison où Red Bull a remporté 21 courses sur les 22 au programme, ne laissant échapper que le GP de Singapour, Alonso n'a pas réussi à offrir un premier succès historique à Aston Martin. La meilleure occasion fut sans doute le Grand Prix de Monaco où le double Champion du monde n'est pas passé loin de la pole position le samedi avant qu'une décision stratégique à contretemps en course (le passage à des pneus mediums alors que la pluie s'intensifiait) ne lui coûte une chance de jouer la victoire.

Faisant le bilan de cette saison, Alonso a déclaré : "Je pense que [la victoire] était possible, ce n'est probablement pas passé loin à Monaco. Peut-être qu'une décision sur les pneus ou quelque chose comme ça aurait fait la différence. Peut-être à Zandvoort, si nous avions été dans une position différente au moment du restart. Nous avons eu des opportunités ici et là. Et je crois que nous l'aurions mérité plus que quiconque cette année."

Max Verstappen conservant l'avantage sur Fernando Alonso au départ du GP de Monaco.

La victoire qui a échappé à Red Bull est cependant revenue à Ferrari et Carlos Sainz, vainqueurs d'une lutte serrée dans les rues de Singapour face à la McLaren de Lando Norris et aux Mercedes. McLaren, justement, s'est souvent imposé à partir de l'été comme la seconde force du plateau, Norris et Oscar Piastri signant neuf podiums dont sept deuxièmes places à partir du GP de Grande-Bretagne.

Pendant ce temps, Aston Martin perdait progressivement pied dans la course au développement, se laissant glisser jusqu'à une cinquième place finalement relativement décevante chez les constructeurs au vu des performances affichées en début d'année. Même s'il ne voit que du positif au terme d'une saison qui aura tout de même été globalement encourageante pour le projet porté par Lawrence Stroll, Alonso estime que le résultat final montre simplement que sa structure ne peut pas encore prétendre au statut d'écurie de pointe.

"Je ne vois que du positif et je pense que ces difficultés font partie du travail et du parcours de cette équipe", a expliqué le pilote de 42 ans. "Nous avons commencé très fort avec une voiture étonnamment compétitive, peut-être même que pour nous, la progression entre l'année dernière et cette année [a été une surprise]."

"Et puis nous nous sommes retrouvés dans une position à laquelle nous n'étions peut-être pas préparés, à lutter contre Mercedes et Ferrari, des équipes de pointe qui ont l'habitude de se battre à ce niveau. Nous avons peut-être un peu reculé en termes de développement de la voiture au cours de la saison."

"Nous ne sommes pas encore au top niveau et nous avons été un peu moins compétitifs. Mais dans l'ensemble, il était impensable il y a 12 mois de songer à la campagne que nous avons réalisée. Je me souviens parfaitement du test avec l'équipe l'année dernière après [le GP d'Abu Dhabi] et si quelqu'un m'avait dit que nous serions dans cette position, je ne l'aurais pas cru."

Avec Alex Kalinauckas et Filip Cleeren